為見生母一面　運動員無懼出醜上節目唱歌尋親

撰文：程思詠
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早前，一名雪橇運動國家代表選手姜漢（譯音）參加節目《看見你的聲音》，五音不全的他被現場觀眾取笑，原來背後目的不是一圓自己唱歌夢，而是希望籍着節目，讓從未見面的母親能看到他。
（《聽見你的聲音》截圖）
韓國一名雪橇運動
國家代表選手姜漢（譯音），
自出世以來就被送到育兒院，
一直沒有見過母親，
後來參加了韓國的國家雪橇隊，
希望終有一天能站上頒獎台，
讓失散的母親找回他。
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姜漢選了Brown Eyes的
《不要走不要走》，
是韓國人中的名曲，
嘉賓和現場觀眾
都十分期待他的演唱，
不過一開口就知道他五音不全，
起初大家都取笑他是音痴，
但姜漢仍然非常真摰地繼續。
BrownEyes的《不要走不要走》
歌詞中提及
「仍然為你像傻瓜一樣地愛你」、
「你在哪裡？」、
「到此為止你回來吧」、
「你都像我一樣感到痛苦，
回來我身邊吧，
不能忘掉的人」
（《聽見你的聲音》截圖）
片段提及姜漢的母親14歲時誕下他，
因沒有能力養育他，
只好將他放在育兒院。
雖然歌聲不悅耳，
但憑他懇切的歌聲和歌詞，
仍能憾動在場人士的心，
紛紛流下眼淚。
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