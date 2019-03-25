為見生母一面　運動員無懼出醜上節目唱歌尋親

早前，一名雪橇運動國家代表選手姜漢（譯音）參加節目《看見你的聲音》，五音不全的他被現場觀眾取笑，原來背後目的不是一圓自己唱歌夢，而是希望籍着節目，讓從未見面的母親能看到他。

（《聽見你的聲音》截圖）

韓國一名雪橇運動

國家代表選手姜漢（譯音），

自出世以來就被送到育兒院，

一直沒有見過母親，

後來參加了韓國的國家雪橇隊，

希望終有一天能站上頒獎台，

讓失散的母親找回他。

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姜漢選了Brown Eyes的

《不要走不要走》，

是韓國人中的名曲，

嘉賓和現場觀眾

都十分期待他的演唱，

不過一開口就知道他五音不全，

起初大家都取笑他是音痴，

但姜漢仍然非常真摰地繼續。

Brown Eyes的《不要走不要走》

歌詞中提及

「仍然為你像傻瓜一樣地愛你」、

「你在哪裡？」、

「到此為止你回來吧」、

「你都像我一樣感到痛苦，

回來我身邊吧，

不能忘掉的人」

（《聽見你的聲音》截圖）

片段提及姜漢的母親14歲時誕下他，

因沒有能力養育他，

只好將他放在育兒院。

雖然歌聲不悅耳，

但憑他懇切的歌聲和歌詞，

仍能憾動在場人士的心，

紛紛流下眼淚。

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