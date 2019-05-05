【米線地圖🍜第34碗】調景嶺街市長龍店雙併$37　必試魚肉春卷

《開罐 Opener》米線地圖第34集，跟著Mona來到街市內的調景嶺宏富雲南米線，試試馳名的魚肉春卷！這裡的酸辣湯竟然是「無色的實力派」？！去片！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★☆☆

位於街市內的宏富雲南米線真是只有地膽才懂得去！跟著Mona點上魚肉春卷及酸辣湯，酸辣湯底上桌時顏色如清湯，但根據Mona的形容，這裡的酸辣湯是「無色的實力派」，一試之下果然嚇到！即炸魚肉春卷外皮香脆，內裡魚肉紮實，不帶粉感，果然高質！

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★★☆

一餸米線售32元，兩餸米線售37元，價錢算平。不過不是每種配料都一樣價錢，像我們點上魚肉春卷就要加兩蚊，記得問清楚店員啦！

配料多元化：★★★★☆

配料有44款，當中肉卷、魚春卷、豬手等都是比較少見的米線配料，值得一試。

環境舒適度：★☆☆☆☆

舖位小小，僅有四五張桌子，而且座位之間空間不多，我就覺得有點逼。不過環境算乾淨明亮！

獨食指數：★★★★☆

平常豬手通常都是小食，這裡可以當配料選，獨食的人也可以吃到！而且這裡的位置很少，一個人才可以快快入座呢！

小心中伏位： 兩小伏💀

💀 這裡的配料價錢不一，想點雙併、三併的話，記得問清楚店員如何計數！

💀 宏富雲南米線的酸辣是「無色的實力派」，看似無色但吃下去辣勁比想像中大！要小心！

【食飽有下場】 雖然附近沒有甚麼大商場，但勝在都是街坊小店，日常用品價格略比連鎖店便宜，不妨在彩明商場走一趟採購一下！

宏富雲南米線

地址：將軍澳調景嶺彩明街1號彩明街市72-73號舖

電話：2725 0268

營業時間：08:00－20:00