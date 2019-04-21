【脫單補習班】睇戲竟然易出事？專家提你避開初次約會5大扣分位

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終於能和心儀的男/女神初次約會，但經過那次約會之後，對方沒有再和你聯絡。為何「然後就沒有然後了」？到底是哪裡出錯？專家教你提防初次約會5大扣分位。

看電影竟是最不建議初次約會節目？！



不少戀愛新手的第一次約會選擇看電影，「緣來如始」配對公司負責人Jacky Hung表示，看電影不單是無效率的約會節目，二人一言不發地呆坐無交流，若與對方認識不足而選錯戲目，情況會更壞。Jacky分享曾接觸一個男生的個案，指他溝通技巧欠佳，「第一句就同女仔講『我想睇乜乜乜』，而唔係『可唔可以陪我去睇』」，Jacky續指，男生選擇電影「喜愛夜蒲」更是奇怪，「其實會有更好的選擇」。



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Jacky指有效率的約會，應達做到三大功能。



一）發放利好訊息

與心儀的對像約會，當然會想方設法在對方心中留下好印象。例如讓對方知道與自己有共同興趣，甚或是自己職業穩定等正面訊息。Jacky提醒發放利好訊息不等於炫耀，適量的為自己建立正面形象，更能在對方心中留下好印象。



二）收集對方喜好

不想和對方只見一次就沒有下文？了解對方喜好十分重要，這是為第二次約會鋪路！例如知道對方喜歡旅行，下次的約會便可與旅行相關。其實與其說收集對方喜好，其實了解對方討厭的東西，避開雷區更是上策，嘻嘻。



三）懂得畀Signal

這更應該是女生的課題吧，如果羞於開口，釋出善意訊號，能讓男生知道自己心意。Jacky指，向對方請教，教學相長，更能增進彼此關係。對著心儀的男生不知如何開口，暗示關係能繼續？女生不妨向對方發出小小的幫助請求吧！



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