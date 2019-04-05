【素人食家推介】小念頭小黑糖過橋麵檔　DSE考生充電溫書必去

為了為一眾DSE考生打打氣，《開罐 Opener》向一眾素人食評家徵集DSE考生必去的餐廳，為大家的考試溫書做好準備！

（素人食家Phoenix提供）

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【1】學生溫書必去！性價比高隱世寧靜Cafe

【素人食家Pheonix推介】學生每學期都要考試，但並非人人在家都能夠集中精神溫習，有人更加喜歡與人討論試題。不過外出溫習都並非容易，要有一個地方可以久坐又寧靜，更重要是不需花很多費用！

這間小店位於旺角通菜街，地點十分方便港九新界的同學，亦有不同補習社位於此區，補習前後都可到此備課溫習。店內位於舊式唐樓一樓位置，環境清幽雅致，多個窗戶滲入自然光，加上室內柔和白燈，光感充足，在這光線下溫習數小時，都不會感到疲累。裝潢有家的感覺，梳化及長凳用料舒適，坐得舒服！

裝潢明亮光猛，十分舒適。（素人食家Phoenix提供）

小店主要售賣多款蛋糕及茶飲，冷熱飲品30至50元不等，蛋糕則40元起，每人最低消費一件蛋糕或一杯飲品，就可以在店內坐足一整日，更有wifi提供！點一杯木燙青茶加芝士海鹽奶蓋，整體味道濃厚，青茶沒有另加糖漿，感覺清新健康。即使面頭的奶蓋很厚，但不會令人覺膩，配合得剛好。品茶後有提神的感覺，加上舒適環境倍感放鬆，十分適合溫習。

+ 3 + 2

另外點了一客朱古力榛子蛋糕，脆脆的消化餅底是我最愛！朱古力跟榛子味也很濃郁，加上果仁碎於表面加強口感，值得一試！臨近考試，政府公共自修室都需要預早排隊，亦很大機會久候無果。想睡到自然醒再找地方溫習？想補習前後或假期都有地方坐坐？小念頭就好適合你啦！

小念頭

地址：旺角通菜街75號1樓

營業時間：14:00－22:30（星期一休息）

（素人食家Catherine提供）

【2】吃飽才有氣力溫習！補充精力必吃霸王雞！

【素人食家Catherine推介】溫書溫到沒精打采？先去食雞提神吧！放心，臨近考試當然不是叫你們打機吃雞，而是叫你們醫好肚子再出發！雖然這間餐廳名字叫「麵檔」，但每個人去到都是叫招牌菜色「霸王雞菜飯」（$60）。這個霸王雞的份量超超超級多！賣相亦真的極為吸引啊！

+ 7 + 6 + 5

霸王雞肉質嫩滑，上面放上大量蔥絲和香蒜，底下則給了很多芽菜，完完全全把微辣的豉油吸收。醬汁甜鹹適中，送菜飯一流！這裡的所有配料和雞汁味道都很好，菜飯不會過爛，所以我極力推薦！溫馨小提醒，吃到飽飽地捧著肚子走，雖然補充了能量，但小心產生睡意哈哈！

過橋麵檔

地址：元朗建德街25號大福中心地下1號舖

營業時間：11:00－00:00

（素人食家Catherine提供）

【3】補充糖分之選！特別期間限定黑糖玫瑰鮮奶

【素人食家Catherine推介】溫習時，零食和飲料一定少不了！說到飲料，除了想起Starbucks、Pacific Coffee等連鎖咖啡店，還想起甚麼？ 不用傷腦筋了！現在到處都是台式飲料店，黑糖、黑糖、黑糖，全部都係黑糖啊！這次就介紹一下位於厚福街的「小黑糖」。

我就推薦這杯小黑糖玫瑰珍珠鮮奶（$32），這款飲料可以選擇鮮奶或厚奶。黑糖珍珠加上玫瑰味道，原來十分match！玫瑰味道十分突出，不會被黑糖搶Fo，反而搶了黑糖的光芒，成為這杯飲品的主角呢！

+ 3 + 2

不好花香的朋友不用怕，可以選擇喝這杯「小黑糖鮮奶珍珠」（$30）黑糖及鮮奶任何時候都是Perfect Match！這杯飲品黑糖味香，不會過甜，十分順喉。而整體上珍珠入味之餘亦不會過軟，有咬口、夠彈牙才是好珍珠！不過提提大家，假如你是不愛甜的朋友，可以提出叫微糖呢！

小黑糖

地址：尖沙咀加拿芬道45-47號宏生大廈地下D1號