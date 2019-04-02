極品台灣特戰兵撞樣宋仲基　女網友暴動：想被摸

日前「中華民國陸軍司令部」粉絲專頁張貼幾張穿着特戰背心的狗狗帥照片，為大家介紹「特戰犬HOLA」，威武剽悍的凜凜英姿讓人讚嘆。

圖片來源：中華民國陸軍司令部粉絲專頁

陸軍司令部粉絲專頁更特別挑出人犬合照顯示兄弟情誼，只見圖中特戰兵斜坐在地上休息，HOLA貼近與他互動，畫面相當有愛。同時以下這張照片，也讓女網友們暴動啦！

圖片來源：中華民國陸軍司令部粉絲專頁

「顏值爆表的兩位」 「人帥狗可愛，是要逼死誰？」 「國軍哥哥有帥的捏」 「跪求左邊正面照」 「這張哥哥我可以！狗狗我也可以」 「現在國軍有這麼帥的喔，害我心動了（我是在說狗狗）」

是的～就是左邊那位小哥哥，顏值高到讓女網友無法專心上班，癡漢屬性爆發半夜3點發文想知道這位「天菜特戰兵」到底是誰？！

「想被摸頭」

「想當小黑讓他摸頭」

「我想當小黑，讓他壓我的頭」

「騙人從軍的廣告文……」

「要不要考慮入伍搜尋？找到了還可以嬌羞的喊他一聲：學長………」

難怪女網友們這麼激動，這張表情堅毅、猶有溫情的側臉照，顏值根本「偶像級」，與韓劇《太陽的後裔》男主宋仲基、男二晉久皆神似，讓人以為「這是韓劇劇照吧」，甚至在陸軍司令部粉專留言：這張做成宣傳海報還是月曆好不好？

宋仲基《太陽的後裔》（劇照）

女孩兒們激動起來真不是蓋的，不到一天時間，竟真的把這位天菜特戰兵給肉搜出來。不過無奈的是，這位阿兵哥將Facebook鎖得乾乾淨淨，除了本名和側臉照外，任何資料都看不到，連軍中弟兄都沒有人透露，讓原PO不住笑說：「我們看起來很餓是嗎？！」另有熟識他的人則透露，天菜特戰兵早是已婚人士，非單身，想揪團去營區外接男神的都可以散了散了～

話說，還有人記得陸軍司令部貼文的主角是HOLA嗎～～

5年前還只是一兵的Hola。 （圖片來源：爆怨公社）

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