PolyU Secrets大爆各系男朋友優點　識搵一定搵電子工程系男生？

「識搵一定搵大學讀XX的做男朋友......」近日同樣模式的潮文在Facebook專頁「PolyU Secrets」重複出現數次，原來每個科目的男生各有優點！

（《建築學概論》劇照）

【1】測量系男生

根據PolyU Secrets中的投稿所講，大家都誤會讀測量的都是毒男，而且不懂溫柔，但其實做測量的男生十分細心，連每層樓用過的材料都記得，所以即使女朋友有微細的變化，都很容易發覺！另外，他們亦很精打細算，「儲錢上車一定難唔到佢」！

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（《Doctors》劇照）

【2】放射治療系男生

同樣是走細心路線的放射治療系男生，連每一次治療用幾多電都會記得，更可以從X光片中找到骨頭上微細的裂痕，心思十分細密！而且放射治療系的男生對健康很關注，女朋友少少「頭暈身㷫」都會留意到，而且一定唔會叫你飲熱水！根據貼文，放射治療系畢業生月入三萬起跳，生活無憂！

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大熱天落地盤的電機工程系。（《太陽的後裔》劇照）

【3】電機工程學男生

「捱得」就足以形容電機工程學的男生！「夏天的時候三十幾度落Site（地盤）、冬天時就露天拉電線」不怕炎熱又無懼寒風，就是電機工程的特色！而且根據貼文，電機工程學生畢業後一定不會失業，再考上Scheme A（概念就像是「工程師學會安排的實習」）之後，月入至少有四萬！

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（《法證先鋒3》劇照）

【4】醫療化驗科學系男生

醫療化驗科學系的男生「細心到每個Cell嘅樣都認得」、「每支試管顏色都分到」，所以當女友問「我今日有咩唔同？」「邊一隻唇膏較好？」的時候，都可以輕鬆應付！而且醫療化驗利用精密儀器做檢查，協助醫生對病人作出診斷及治療，當女友身體不適，一定可以幫到手！

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（《導火新聞線》劇照）

【5】新聞系男生

最後，小編私心推薦大家Mark實讀新聞系的男生！就讀新聞系的男生總是有多種技能，在讀書時已經練成「One-Man-Band」絕技，影相、拍片、剪片、寫文全部一腳踢，而且通常十分擅於溝通！別以為他不捱得，一個人扛著腳架及相機，與行家你推我撞，為求拍到一張照片、問到一個問題，亦是捱得的表現！不過就是人工比較低......

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