【米線地圖】嚴選全港8間酸辣米線　星林居　屯門雲貴風　還有...

米線價錢親民，配料、湯底變化多端，這次《開罐Opener》記者就實試多間酸辣米線，為大家評比並嚴選出8間必試好味酸辣米線！

【1】老闆娘雲南米線 令人想一喝再喝的酸辣！

這個酸辣湯不得了！濃郁帶甜，質地又不會太稠，有一喝再喝的魔力，酸辣愛好者必定要來一試！而配料點上招牌酥炸雞球、魚肉響鈴，全都炸得香脆之餘又不油膩，並以另一小碟盛起上桌，以免浸軟，十分細心！雞球酷似日式炸唐揚，香脆又多肉汁，值得一試！

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地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28－29號舖 電話：9842 1871 營業時間：17:00－22:30（逢星期三休息）

【2】星林居 清甜酸辣湯易入口

湯底酸辣得來清甜，十分易入口。勝在碗面鋪滿配料如芫荽、肉碎等，令味道更添層次。來到星林居，一定要點蘿蔔！蘿蔔清甜多汁又無渣，內裡都染上湯汁顏色，絕對是必吃之選！而米線則屬於比較軟腍的質地，喜愛嚼勁的人可能就覺得一般了。

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地址：尖沙咀金馬倫道14號金輝大廈3樓全層 電話：2424 1686

【3】雲貴川風味 鮮紅湯底富挑戰性

店內推介「酸辣皇」，一上桌鮮紅的湯底刺激唾液，配上秘製腩肉、肚絲、炸醬及腐皮，滿滿一碗十分豐富！酸辣湯底除了色濃，質地亦十分濃稠，雖然是酸辣，同時帶點鹹香，味道豐富，很適合重口味人士。腩肉果真是必點之選！腩肉屬厚身，眼看未見有肥肉部分，但咬下去十分軟腍，而且醃得入味，實在一絕！

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地址：旺角西洋菜南街103－109號 ​電話：2178 0886

【4】雲貴風 屯門街坊力捧人氣小店

酸辣湯底濃郁，濃得見不到底，湯頭口感濃稠，辣味縈繞口腔，酸味後來湧出，酸辣味過後更有甜味留在口腔！但我個人就覺得有點太重味，很推薦重口味的人去試試。雲貴風在屯門多年屹立不倒，深受街坊歡迎。我當天在兩點多到達，算是非繁忙時間，但仍然得候位半小時，各位有意要一試的話，就要留時間排排隊！

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地址：屯門井財街15號金銘大廈地下 電話：2430 2918 營業時間：12:00 - 00:00

【5】金西南米線 湯底鮮明酸甜 肉碎夠多！

酸辣湯底質地比較稀，但正因如此，味道不會過厚或嗆喉，反而酸甜更為突出。這樣的口感比較清爽，是適合夏天的酸辣湯！這裡的配料牛肝菌、松茸都比較少見，來到一定要試試！

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地址：銅鑼灣登龍街41－51號金龍大廈地下D舖 電話：2682 5668 營業時間：11:30－22:30

【6】雲川燒 湯底酸辣兩者平衡

酸辣湯底質地比較稀，酸甜及辣味平衡得宜。來到必點豬頸肉，醃得入味，外層燒得香脆，內裡則肉汁滿滿，切成細細長長的形狀，很方便連著米線一起進食！

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地址：屯門井財街富麗大廈地下F號舖 電話：3705 9370 營業時間：11:00 - 23:00

【7】麻辣川 酸甜菜脯大加分！

麻酸辣湯面頭灑上大量爽口菜脯，為湯頭增添酸甜味，十分開胃之餘，亦為湯底添加層次！來到一定要點上藥材花雕酒浸溏心蛋，不是到處都有售的！

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地址：元州街213號美居中心商場地下22號 ​電話：2386 2684 營業時間：11:30－23:00

【8】滇川米線 門外已聞到酸菜香味

這裡最馳名的就是酸辣，湯頭十分甜，反而酸味、辣味不重，開胃得令人想一飲而盡！最值得點的是酥炸魷魚鬚，炸粉不會太厚，椒鹽亦十分惹味！

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