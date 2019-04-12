金像獎影后花落誰家？　大數據話你知邊個女星先係眾望所歸

將於4月14號（星期日）盛大舉行嘅第38屆香港電影金像獎頒獎典禮當中，最佳女主角競爭非常激烈！有《三夫》嘅曾美慧孜、 《淪落人》嘅Crisel Consunji、《非同凡響》嘅余香凝、《無雙》嘅張靜初以及《非分熟女》嘅蔡卓妍。雖然曾美慧孜今次憑《三夫》一脫成名非常有話題，但根據網路大數據分析，網民睇好今次可以成功封后嘅人竟然並唔係佢喎！

唔知一班網民又睇好邊個女星可以成功封后呢？（VCG）

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大數據話你知邊個女星先係眾望所歸（點圖放大▼）

+ 6 + 5 + 4

5個都唔差！影后花落誰家？

今年最佳女主角，雖然冇咩老戲骨，但係實力一啲都唔可以睇小啊！睇返個數據，網民好撐阿Sa，但你唔好以為Crisel Consunji排第5就弱啊！可以同黃秋生做對手戲而唔怯嘅新演員，你以為真係lulu啊？

圖片來源：DailyView網路溫度計

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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