【金像獎】數據分析邊位入圍影帝呼聲最高！周潤發都只係排第2？

香港人，繼續支持香港電影！

呢個地方，叫做香港，你同我，都係喺到大，喺到讀書、生活、返工、組織家庭……再慢慢變老。我哋可能嚟自唔同國家，唔同民族，有唔同嘅母語，但不約而同喺香港紮根，喺獅子山下守望相助。我哋認同香港呢個地方，認同廣東話，認同繁體字，係擁有共同想像、文化、意識嘅一班人，我哋叫做──香港人。身為香港人嘅你，總會有一套電影，或者一個演員，又或者係一個角色、一句對白，喺你心入面佔有一個好重要嘅位置。因為佢哋代表咗你，代表咗香港人，同時代表咗香港。又一年喇，2019年香港金像獎又到，今年，你覺得代表到你嘅、你最鍾意嘅香港電影又係咩呢？DailyView今日用網路大數據帶你睇吓，今年金像獎邊個入圍影帝呼聲最高啦！

由左到右：姜皓文、黃秋生、周潤發、郭富城、吳鎮宇（VCG）

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

即睇以數據分析邊個入圍影帝呼聲最高！（點圖放大▼）

+ 6 + 5 + 4

個個都五五波，你又撐邊個？

今年坊間對男主角嘅討論有好多，5個提名人都各有人力撐，Dailyview統計咗網上對5個候選人嘅支持度，數字都咬得好緊啊！咁又難怪，5個都係好戲之人，今年表演又各有出彩嘅位，真係邊個攞都戥其餘4個唔抵！

圖片來源：DailyView網路溫度計

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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