20歲女大學生親製BTS精美迷妹手帳　她說可減壓　網民話好治癒

Krizette是來自菲律賓的20歲少女，早在2014年時已是防彈少年團（BTS）的迷妹，因自己喜愛美術設計，開始為BTS製作手帳，記錄支持他們的一點一滴，在Instagram和YouTube上均有上載作品，YouTube的訂閱人數更突破3萬人。

YouTube訂閱人數突破3萬人。

Krizette指一開始是朋友遊說她用手帳記錄偶像的成長，隨後自己亦慢慢愛上這種手作，她認為手帳是一個具創意的方式，來表達對BTS的喜愛。

每個手帳都花了她數個小時設計，依照每首歌和專輯的意境製作，例如新歌「Boy With Luv」的MV主色調是粉色，她會根據色系將手帳打造成滿滿的活潑氣氛。

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從小到大每當Krizette畫畫，家人都十分支持她，雖然現時Krizette於大學就讀電子工程學4年級，熱愛美術的她打算畢業後攻讀數碼媒體設計。

製作手帳花時花心思，雖然如此Krizette視手作是減壓方法，是一個暫時逃離現實的避風塘，就算學校有忙到喘不過氣的時候，但她仍然堅持着，因為已經成為自己享受、有滿足感的事。

除了用心裝飾手帳，Krizette的房間都充斥着防彈少年團的蹤影。（Instagram@mintseoul）

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