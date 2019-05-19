【米線地圖🍜第35碗】新蒲崗雲南人家　必試$38蝦卷燜肉酸辣米線

《開罐 Opener》米線地圖第35集，Ruby跟著自稱米少男的Tony去到新蒲崗，一試「雲南人家風味餐廳」的米線和炸雜蟲！還有甚麼雲南特色菜式？去片看看！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

👇👇👇即睇新蒲崗雲南人家風味餐廳食評短片👇👇👇

總評：★★★★☆

位於新蒲崗的「雲南人家」是該區米線老店，米線以小鍋上桌，夠熱又有特色！酸辣湯底偏淡口，米線溜滑又有米香。配料中要數炸蝦卷最好吃，香脆外皮包裹著彈牙的蝦膠，在其他地方吃不到！來到當然是要試試正宗雲南地道小食，炸雜蟲看起來可怕，但吃起來椒鹽味濃，口感只有香脆，並無想像中的噁心口感，可以挑戰一下！

👇👇👇按圖看更多雲南特色小食👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

抵食指數：★★★★☆

兩餸米線售38元，三餸則售42元，米線來說價錢算平。追加配料每款8至18元不等。

配料多元化：★★★★★

配料有41款可選，當中燜肉、炸蝦卷、麻辣羊肉等都是比較少見的米線配料。Ruby推薦炸蝦卷！脆脆外皮包著彈牙蝦膠，一試難忘！

環境舒適度：★★★★☆

舖內有34個位置，舖位算大，位置寬敞。桌子範圍大，就算坐滿人都不會覺得逼狹。小鍋米線很熱，但幸好冷氣夠勁，吃起來也不會大汗淋漓。

獨食指數：★★☆☆☆

這裡最馳名雲南小食乳餅、炸雜蟲等等，但份量都很多，一個人來難以吃到。而位置上亦不設獨食位，即是一定要搭檯呢......

小心中伏位： 三小伏💀

💀 這裡的米線吸湯速度比較快，不快快吃完就會變撈米線了呢！

💀 米線不連飲品，加配熱飲2元、凍飲6元，而汽水則要加8元！Ruby個人覺得加6元點雲南特色木瓜冰比起汽水抵！

💀 這裡星期日休息，小心不要摸門釘！

【食飽有下場】 在旁邊的爵綠街，有一間常常排長龍的Ben Sir豆花店，除了有售普通豆腐花，亦有售少見的黑豆腐花及其他中式糖水，吃完米線可以一試！

雲南人家風味餐廳

地址：新蒲崗康強街32-34地下8號

電話：2329 3030

營業時間：11:00－21:00（星期日休息）