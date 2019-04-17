【世越號5周年】為救學生壯烈犧牲　12位殉職老師的英雄故事

2014年4月16日，韓國發生嚴重海難－「世越號事件」，造成304人罹難，當中大部份都是來自檀園高中的師生。 「世越號事件」事件發生5年，韓國全國各地也舉辦悼念活動。事件中有12名檀園高中的老師，為救學生留守到最後而犧牲自己，他們的英雄事蹟，將與他們的愛永遠長存...

適逢世越號事件5周年，韓國全國各地也舉辦悼念活動。（SBS圖片）

2014年4月16日，由仁川港出發的世越號，載有476名乘客，原本計劃開往濟洲島。駛至全羅南道附近時發生意外，導致304人罹難，其中250名罹難者都是來自檀園高中的老師和學生，還有5人的屍體至今尚未尋回。意外發生時，船上的閉路電視和AIS系統（自動識別系統）都在同一時間突然故障，加上沒有安裝航程紀錄儀，所以事故原因至今仍然是一個謎。

適逢事件發生5周年，韓國全國各地都於4月16日舉辦悼念活動。參與活動的人可以於指定的地方掛上黃色的絲帶，以示懷念於災難中不幸離世的人。

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相信除了死難者家屬之外，最傷痛的就是檀園高中。當時一班高2、高3的學生正在前往濟洲島進行「修學旅行」，卻不幸遇上此次浩劫。當中12名老師，為了拯救學生留守到最後，犧牲了自己寶貴的生命。他們的英雄故事，將與他們的愛一起長存於世上。



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