日本熱傳望住「D Cup胸部」、「90cm屁屁」10分鐘會更健康

看 D Cup胸部，和看90cm屁屁10分鐘會更健康？近日twitter瘋傳這兩個hashtag，一眾女生亦大方貼出照片，為大家的健康作出貢獻（笑）。

第一個神奇的hashtag是「#dカップ以上の大きなおっぱいを10分見つめると健康になれる」，也就是說看10分鐘D Cup的胸部就可以得到健康。而在更早之前，有日本調查指出，女性覺得最吸引、最有魅力的，就是D Cup的胸部， Hashtag一出即引來大量「有料之人」大方自貼。

著名寫真女星天木純都在twitter上福利大放送。（twitter@jun_amaki）

↓↓↓ 按圖令自己更健康 ↓↓↓（記得看到最後一張！）

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另外，在「看D Cup胸部10分鐘會更健康」之後，還衍生出另一個新hashtag，就是「看90cm屁屁10分鐘會更健康」（#90センチ以上の大きなヒップを10分見つめると健康になれる），同樣引起大量網民瘋傳，之前因為胸部大小不達標的女生，終於都可以參加了。

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看完有沒有覺得精神爽利，身心舒暢呢？