南柱赫、徐康俊談戀愛時會否主動出擊？　9種韓國男星戀愛類型

不少女生都是韓流的「迷妹」。不知道各位迷妹的男朋友屬於以下9名韓星的哪一種戀愛類型？會不會像姜丹尼爾一樣是「主動出擊」的類型？

姜丹尼爾

喜歡韓星的迷妹，知不知道到底他們談戀愛的時候是怎樣？你的男朋友又屬於哪一種？



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↓↓↓以下是文字版↓↓↓​

【1】姜丹尼爾－主動出擊型

「如有喜歡的人，

我是會主動出擊的類型。

雖然釜山的男人大多數

都比較木獨、沉默，

但我是比較多情、

果敢的類型！」

【2】南柱赫－付出所有型

「我比較害羞，

不擅長表達自己的感情。

不過一旦墜入愛河的話，

是會將自己的所有

都投放在感情上面的類型。」

【3】朴寶劍－積極表現型

「對著喜歡的人，

我會積極向她表達自己的感情。

我亦希望和戀人維持一段

像好朋友一樣的關係，

不過為了不令對方感到太有負擔，

我會維持適當的距離，

不會過份照顧、關心她。

一旦開始交往的話，

應該可以很長久的。」

【4】禹棹煥－禮儀型

「戀愛的時候，

我是全程投入的類型，

同時對對方也會

保持著適當的禮貌。

無論與誰交往也好，

我覺得因為

『她也是別人寶貴的女兒』，

所以一定要對對方有禮貌，

互相尊重大家。」

【5】朴敘俊－努力付出型

「我最討厭就是忽冷忽熱的拉鋸戰。

每當戀愛時，

我都不想令自己後悔，

所以都是不停地付出，

會盡自己最大的努力去待對方好。」

【6】丁海寅－努力配合型

「戀愛時，

我是比較容易配合別人的一方。

因為大家都是分開生活了很久

才和彼此見面的人，

很難要求對方一時三刻

就成為自己眼中最完美的人，

所以我覺得互相理解、

尊重是很重要的。」

【7】李棟旭－坦白型

「有喜歡的人就會直接表現出來，

亦會跟對方坦白。

另外我也不會進行拉鋸戰。」

【8】徐康俊－默默觀察型

「就算有喜歡的人，

在我肯定了自己的心意之前，

我是不會主動表白的。

在確定了自己的心之後，

我才會理直氣壯地表白。

戀愛時也會對女朋友

頻頻表現自己的愛意。」

【9】池昌旭－幽默有趣型

「戀愛時我是會經常表達自己的愛，

我不會亦不喜歡拉鋸戰。

我平時都十分喜歡開玩笑，

所以是有趣的戀愛類型。」

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