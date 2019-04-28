一張「鴨仔出浴照」看出男女澡堂差異　網民：點浸到啲水變紫色

常有人說男女生性格不一樣，但講出來總是會被人認為是刻板印象，不過日本一位錢湯（公眾澡堂）老闆貼出打烊後，男湯女湯的比較圖，讓眾人大笑：「真的是男女有別！」

日本大阪市平野區一間澡堂「戎湯」在6日時舉辦「UKIUKI北京鴨浴」活動，在浴池中放入黃色小鴨與白色小海豹與客人共浴，藉童趣吸引客人來洗澡～

圖片來源：Twitter

結果打烊後準備清掃時，澡堂老闆意外發現男湯女湯的微妙差異。

女湯圖（圖片來源：Twitter）

男湯圖（圖片來源：Twitter）

「看了好幾秒都看不到亮點……只是在想男湯是洗甚麼洗到變成紫色……」 「男生的水是污的（弄錯重點）」 「我一直在看浴池顏色，想說要怎麼把浴池變成紫色…」 「耶穌……你是不是太高興 又把澡堂的熱水變成葡萄酒了？？」

動畫《聖哥傳》中，耶蘇一開心就會把水變成葡萄酒， 如果是碳酸冷泉會變成葡萄口味芬達。 （劇照）

嗶嗶！不對啦！！

大家有看出來嗎？澡堂老闆清掃時發現，女生會把鴨鴨海豹分別裝在水盆收拾好，男生雖然沒收成一桶，但也整整齊齊的沿着浴池邊排好，讓他感動得不行大呼：「我家客人真棒」。

圖片來源：Twitter

有趣的對比立刻在網路傳開，除了點評：「男湯追求樂趣，女湯重視效率」外，網友更大笑：男人真的不管長到幾歲，內心都是小孩子！

「男人簡單的快樂」 「事實證明，男人是一種無聊的生物XD」 「男人不管到幾歲都很幼稚，只是在誰面前而已。我看過同事教訓下屬時非常嚴肅，但在我們這些同期相處時和小孩一樣瘋。」 「每個男人心中都有中二病XD」 「這麼可愛，一定是男孩子！！！」 「有鴨鴨當然要排列好R。開玩笑，那可是鴨鴨欸！鴨鴨欸！」

更有網友立刻照圖類比其他情境，極貼切讓大家紛紛點讚－－

媽媽：玩具要收好，不要給人家添麻煩 爸爸：受死吧黑騎士！我的北平烤鴨大軍來了，對決吧！

女性: 把化妝品全部掉進袋裏 男性: 不行！鋼彈模型一定要跟年代排好！還要跟機體編號！！！

男湯：鴨子列隊排好 女湯：碗裝小鴨（兩杯）

不過細心又患有強迫症的網友也忍不住發言：「硬要在一排小鴨裏放三隻海豹看了好難受……」

圖片來源：Twitter

你也看得太仔細了吧！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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