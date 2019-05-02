【韓國美食】還吃ISSAC TOAST？　韓國人都在吃這4間吐司了！

很多人去韓國旅行都會吃「ISSAC TOAST」，但現在ISSAC已經不是「大勢」了！當地人都是吃以下這4間吐司店呢～其中EGG DROP來勢洶洶，相信未來可以和ISSAC進行比併。

EGG DROP

【1】EGG DROP 에그드랍



雖然雞蛋和麵包是很簡單和常見的配搭，但要做得好吃又夠特別，可說是一大難題。這間「EGG DROP」吐司店就做到了！它可說是現時韓國最流行的新興吐司店，每一款吐司都有最基本的組合－麵包和雞蛋，再加上多款不同的配料和特制的醬汁，簡單令你一試難忘！現時全韓國有接近60間分店，首爾、釜山等旅遊熱點也可以吃到喔！

首爾地區分店：

江南－首爾市江南區江南大路78街22（江南站4號出口）

營業時間：每天0800至2000

新村－首爾麻浦區新村路90地下1層（新村站1號出口）

營業時間：每天0700至2130

鍾路－首爾鍾路區鍾路51 B212-1號（鍾閣站3-1號出口）

營業時間：平日0830至2000／週末／公眾假期：1030至2000

光化門－首爾鍾路區鍾路3街17光化門D Tower（光化門站3號出口）

營業時間：每天1000至2200

釜山地區分店：

釜慶大學店－釜山廣域市南區水管路334號50 Chung-woon one room 1樓

營業時間：每天0900至2100

+ 4 + 3 + 2

【2】Cafe Toast 카페 토스트

這間cafe位於首爾大學入口附近，店面設計帶點日式和風的感覺，加上食物吸引，所以很受學生歡迎。最高人氣的menu是「法式吐司」。甜甜的楓糖醬加上牛油，喜歡吃甜品的人必試！另外「명란 바게트」（明太子法式長麵包）也是這家的人氣menu，把麵包烤得又香又脆，加上明太子橙橙的顏色，賣相非常吸引！



地址：首爾市冠嶽區奉天洞1610-19（首爾大入口站1號出口）

營業時間：0800至1900（周一休息）

+ 3 + 2

【3】Rozy Pinch 로지핀치

在首爾望遠洞的這間cafe，很早以前已經是區內有名的小店。店內的裝潢給人一種很有「朋友家」的感覺，很多人都留言說稱讚店內環境舒適，「坐到不想離開」。食物方面，最有名的就是士多啤梨三文治和蛋沙律三文治，材料和醬汁都比一般的三文治豐盛！



地址：首爾市麻浦區望遠洞395-15（望遠站2號出口步行8分鐘）

營業時間：平日1200至2000，週末1100至2000（周二、三休息）

+ 3 + 2

【4】Moon Toast 몬토스트

這間吐司小店是在釜山，平時多數在松亨海灘附近擺鋪。最近這間小店成為了韓國人去釜山必吃的食店之一，每晚都看到很多人在排隊等落單呢！最高人氣的menu是「莫札瑞拉芝士吐司」，在吐司上灑上糖之後，再加上蕃茄醬和半生熟的雞蛋，最後還有超邪惡的芝士！



地址：釜山廣域市海雲台區松亨洞714-19（釜山東海線松亨站2號出口，步行大概15分鍾）

營業時間：1900至0500

+ 2

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