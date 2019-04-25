【復仇者聯盟4】韓國戲院發生故障　影迷「被劇透」、看不到結局

全球矚目的電影《復仇者聯盟：終局之戰》日前於全球多個地方上映！不少影迷為了「不被劇透」，於上映第一天已經看了。不過，在上映的第一天，韓國某戲院卻發生故障，影迷不但「被劇透」，而且最後看不到結局便離場。

《復仇者聯盟：終局之戰》已於4月24日在香港上映

萬眾期待的Marvel英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》終於上映！為了不被劇透，不少影迷一早買票，盡早欣賞電影。不過，在上映的第一天，韓國一間戲院卻發生故障，影迷不但無奈「被劇透」，而且最後更是看不到結局便離場。

facebook@Bundangjumin

事發於4月24日韓國時間晚上大約10點，板橋市的CGV戲院原本正在播映《復仇者聯盟：終局之戰》。電影的片長是3小時2分鍾，在播映2個小時後，戲院疑出現技術故障，螢幕突然一片漆黑。本身已經非常投入於電影之中的觀眾，被逼休息5至10分鐘，不少人都趁這段時間去洗手間。

不少觀眾都感到十分愕然（facebook@Bundangjumin）

經過職員一輪搶修之後，戲院宣佈會從「未播的部份」繼續播放。不過，根據facebook「Bundangjumin」的說法，當時觀眾被「強制劇透」，代表戲院並不是從剛剛中斷的部份開始播，而是播放了之後的內容。禍不單行，播了一會兒之後，再次出現剛剛的情況，職員隨即宣佈「不會再播了，大家請到外面換領電影門劵離開吧」。

戲院最終宣佈「上映終止」（facebook@Bundangjumin）

為了補償影迷的損失，戲院宣佈將會「退款」、「兌換2張電影門票」、「補償1萬韓圜現金」等措施。不過有受影響的網民留言指「這樣的補償也彌補不到影迷的心」、「又要再次陷入搶票戰」、「雖然我看了2/3但其實好像甚麼都沒有看過的感覺」。不過另一方面，有未受影響的網民認為電影的補償措施「很吸引」，「挺羨慕那些人」、「竟然還有現金賠償」。