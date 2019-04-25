【賽翁失馬】日本大學生登廣告寄錯證件相　意外獲另類宣傳效果

相信不少人Send Email時曾試過犯下某些粗心大意的失誤，導致鬧出不少糗事。近日日本有位網民於Twitter分享自己登廣告時發生的爆笑鬧劇，結果意外令自己一夜爆紅。

（Twitter@OKD_OOPS）

登廣告寄錯證件相



這位網民是早稻田大學3年級生兼東北學生稻門會幹事長，早前為社團登招募社員的廣告時，誤將自己的證件相當成廣告印刷資料寄出去。



而且一直沒有發現，直到於車站刊登後才驚覺廣告變了自己的大頭照。

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意外獲另類宣傳效果



其後該網民將這糗事上載於Twitter分享，結果未夠一天已約有25萬讚好及9萬轉推，意外獲得驚人的宣傳效果。該網民亦乘機宣傳各種社團活動，還表示該廣告會在早稻田站刊登至4月30日才下架。



有其他網民表示這宣傳手法十分好，打破了廣告一貫既定的框框，並巧妙利用現時網路的快速傳播功能。另有網民表示按照慣例，印刷前會跟客人確認及校正，懷疑這並不是意外事故，不過仍大讚他大膽的構思。

有網民已到現場欣賞這驚世廣告。（Twitter@sekai2424）

如果事主是故意這樣登廣告的話，還真是藝高人膽大呢！而且還為社團獻出自己的大頭照...

Twitter原文

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