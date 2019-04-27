【學生恩物】90年代薩莉亞餐牌曝光　部份菜式竟比現時貴一倍

相信不少人都視薩莉亞為平民飯堂，價格親民之餘，又能提供質素不錯的意大利菜式，可謂CP值相當高的窮人恩物。

近日薩莉亞的發源地，日本千葉縣本八幡市的官方Twitter發佈90年代薩莉亞的菜單，令一眾網民驚呼：超級貴！