【學生恩物】90年代薩莉亞餐牌曝光　部份菜式竟比現時貴一倍

開罐
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相信不少人都視薩莉亞為平民飯堂，價格親民之餘，又能提供質素不錯的意大利菜式，可謂CP值相當高的窮人恩物。

近日薩莉亞的發源地，日本千葉縣本八幡市的官方Twitter發佈90年代薩莉亞的菜單，令一眾網民驚呼：超級貴！

千葉縣本八幡市公開1990年代薩莉亞的菜單。（Twitter@motoyawata_shi）

菜單公開後，隨即被一眾網民瘋傳，現已吸引過萬人分享。除了緬懷一些已消失的菜式外，網民亦將焦點放在昂貴的價格上。

點擊圖片觀看完整菜單

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由於當時薩莉亞未完全轉型至平價路線，因此30年前的菜單比現時的還要貴。直到1999年，薩莉亞將大部分菜式的價格減至原來約70%，如肉醬多利亞由480円減至299円。而減幅最大的是焗田螺，由880円減至399円，足足便宜了一半以上。

點擊圖片觀看與現時價格比較

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沒想到薩莉亞以前居然這麼貴，再計算匯率跟通脹，根本不是我們窮人吃得起的啊...

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Twitter原文

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