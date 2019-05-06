【復仇者4】現實中一半人突然化灰會點？專家：徹底改變地球生態

2018年的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）正式上映後，許多粉絲開始討論「如果魁隆（Thanos）的「彈指事件」發生在現實世界的話，會對全世界造成甚麼樣的影響。」

而現在，一位來自洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）的學生以及《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的編劇都加入這個話題。以專家的角度來看，真實世界發生「彈指事件」，的確是很不樂觀的一件事情⋯⋯

專家指如果真實世界發生「彈指事件」，情況的確很不樂觀。（劇照）

沒有復仇者的地球，彈指後將面目全非

在《復仇者聯盟3：無限之戰》的結局裏，魁隆終於成功蒐集到6顆無限寶石（Infinity Stones），並在「彈指之間」將宇宙裏的一半生命化為灰燼。可怕的是，如果連Marvel電影宇宙（MCU）都造成慘痛的後果，沒有復仇者聯盟的真實世界，絕對會更加淒慘。

魁隆於《復仇者聯盟3》成功蒐集到6顆無限寶石。（劇照）

UCLA物理系的Justin Christensen表示，如果地球50%人口瞬間消失的話，會讓全球總人口數回到1970年的狀態。沒有錯，地球食物確實會變多，也留下足夠的資源使用，但卻不會帶來更多正面的影響，魁隆的「烏托邦」世界可能僅存於他的幻想中。

「彈指瞬間」會造成大量的死亡事故

這種彈指瞬間的風險在於，如果飛行員、公車司機、航空管制人員都在同一時間瞬間消失，絕對會導致大量的死亡事故。想像一下，機師要是突然消失？整台飛機失事所造成的損傷該有多可怕；高速公路行駛中的車子，也絕對會撞成一團。這肯定不是單純的「瞬間消失」，所能解決的問題，我們需要付出更多的心力來解決這些後續的麻煩。

魁隆「彈指之間」將宇宙裏的一半生命化為灰燼。（劇照）

地球的生態系統將被徹底改變

而且大家有想過，其實人類並非唯一受到影響的物種嗎？《復仇者聯盟3：無限之戰》與《復仇者聯盟4：終局之戰》的編劇Christopher Markus以及Stephen McFeely也回答了這個問題。編劇們透露魁隆的彈指，其實只會影響「有感知的生命。」但Kevin Feige先前提過，魁隆的彈指影響的可是「所有生命」，雖然兩者說法有所出入，但不少粉絲認為其實微生物、植物以及其他生命體都會受到影響，而Justin Christensen表示：

各種生物之間的共生關係是非常緊密的，這會使得生態系統徹底改變，也有對某些物產造成無法恢復的傷害。

所以，要是真實世界遇上了《復仇者聯盟3：無限之戰》的彈指事件，絕對還有其他無法預測的恐怖後果。大量的死亡意外會不斷發生，且環境生態也會徹底改變，或許連地球的地理景觀也會產生變化。

而對於這些生還者來說，不只要面對失去親人、朋友的創傷，同時也要花時間適應新的地球，真實世界可是沒有超級英雄會來拯救我們。所以魁隆心裏想的「美好烏托邦」，其實並不存在，既然他如此草率的決定大家的未來，那就只好請超級英雄們來制裁他了！

點圖重溫《復仇者聯盟3：無限之戰》精彩劇照▼

+ 19 + 18 + 17

延伸閱讀：

【影評】《復仇者聯盟：終局之戰》無雷心得：One for all, all for one.

一句話惹毛漫威粉？Netflix《復仇者聯盟：無限之戰》簡介說薩諾斯是「反社會份子」

【本文由「電影神搜」授權轉載。】