大學都市傳說　三大分手高峰期　專家4招教你平安過渡

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趁考試期主動關心對方 「起碼都叫試過努力」



最近有同學在大學CUHK Secrets 專頁發文，適逢現在考試期，但不要因怕醜，覺得對方忙而少聯絡，「其實如果真係中意對方嘅，真係可以主動揾下佢，怕人地厭你煩咪一句起兩句止咁關心下佢，由其依家exam period」，「就算佢唔中意你，你都無捐 (損) 失，起碼你都叫試過努力啊」。又鼓勵一眾在在池中浮沉的同學，「大家要主動啲同耐心啲，自己一個人唔好太多猜測，有咩就直接溝通聯絡！加油啊！！祝大家順利出池」。有同學留言：「再忙，也忘不了你」。

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專家：共同進退能增加共鳴



學期尾分手不是鐵律，只要把握機會，都能轉危為機。前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如指，可跟同學多交流學習內容、一起溫習，共同進退的感覺能增加共鳴。同學還可以買零食及飲品予周遭，以增加親和感。



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