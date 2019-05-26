【米線地圖🍜第36碗】石蔭25年老店雙併售$46　必食極幼雪花雞絲

《開罐 Opener》米線地圖第36集，米少女Ruby與實力唱將Matthew結伴到石蔭，試吃25年來以雞絲著名的米線老店！據聞老闆娘落辣超級重手，一於去試一試！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★★

在門外環視，店內只有四張桌子，豈料走進後巷，竟然有一間更大更新的店！雞絲果然幼如雪花，而且吸盡湯汁，超正！米線堅持人手逐碗煮，酸辣湯底濃郁，小鍋米線湯底本身有微辣炸醬，已經十分惹味，加上麻辣腩肉更惹味。老闆娘指自己已在這裡掌廚二十多年，近年年紀漸長，則子承母業，由兒子繼續將這一份雲南的味道傳下去。

+ 6 + 5 + 4

抵食指數：★★★☆☆

小鍋米線單售26元，加配配料每款加9至10元，即兩餸米線售約44至46元，略貴。穿著校服的中學生來到可獲2元飲品優惠。

配料多元化：★★★★☆

配料選擇有31款，選擇數量不過不失，配料大路但有誠意，豬軟骨每天花上數小時熬製，雞絲亦幼如雪花，值得一試！

環境舒適度：★★★★☆

舊舖環境實在比較窄，而且冷氣、抽風系統亦不足夠，在吃辣米線的時候比較熱。新舖則裝潢新穎、冷氣強勁，坐得舒服很多！

獨食指數：★★★★★

這裡全部桌子都使用大桌，實在太方便搭檯了，反而結伴前來更難入座！此外米線配料份量超多，多到像一份小食呢！

小心中伏位： 三小伏💀

💀 一定要認住老闆娘！老闆娘落辣超重手，就算點上小小辣都會變中辣，所以進門在廚房看到老闆娘掌廚的話就要小心了！

💀 這裡的腩肉本身調味就超級辣，所以不能吃辣的孩子就要小心！

💀 想吃麻辣湯底？這間石蔭的米線只有酸辣湯底！

【食飽有下場】 踏出米線店轉右，即可以見到「象茶」，吃完米線來杯凍的冬瓜茶，實在爽啊！

雲南小鍋米線

地址：葵涌梨木道112號葵寶大廈地下5號舖

電話：2424 2510

營業時間：11:00－20:00