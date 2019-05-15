豪氣男月花21K養女友被嫌小器　網民搶當新歡：「放生後來找我」

月花巨額供養女友竟反被指小器？台灣有網民在《靠北女友》專頁發文，指與女友爭吵後被抱怨小氣，雙方感情亦轉差。男生苦惱該如何是好，欲向網民求救，大批網民紛紛留言，揚言要搶當這位豪氣男的女朋友。

《三流之路》劇照

月花21K港元供養女友 台男反被嫌小器



有台灣男網民於《靠北女友》專頁發文，指每月付女友35K台幣薪金，折合約8,830港元，讓她在家幫忙整理公司員工薪資。而女友大部分的生活開銷及花費，每月固定花費至少都要50K台幣以上，折合約12,613港元，則由發文男生支付，「只不過前陣子覺得她生活有些漫無目的，常常追劇或玩遊戲到半夜，唸了她幾句要自己規劃生活，也提醒她消費觀念要正確，自己有賺錢不能出門什麼的，所有消費都還要一直刷我的卡，之前給她一張卡是給她方便」，情侶為此而爭吵。



誰料爭吵過後女友有微言，認為男生「小氣（器）吝嗇，感覺就好像花我這點錢而已，在囂張什麼這種心態」。

《三流之路》劇照

網民留言搶當新女友



男生指女生出國旅行，「結果出國後完全音訊全無，一封訊息一通電話都沒有，回國我也特地去機場接機，一路上快兩小時車程都沒有聊天，回家後自己忙碌了幾個小時，就說要睡了」。就連男生受傷女生亦不聞不問，男生苦惱接下來不知該怎麼做好。



貼文一出網民紛紛留言，「為什麼這種女的都有男朋友」；有的更笑言，「放生後來找我，我不只會算薪資，我還會幫你放熱水澡」，「我缺男友，工作能力不錯！學習能力快！什麼時候可以通知我面試」。



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