珍珠奶茶都有正確飲法？　高橋健介崩潰呻唔識飲　網民一招神救援

開罐
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台灣珍奶火紅的程度大家都知道，本土手搖飲料店近幾年不斷向外展店，讓海外掀起一波珍奶熱潮，這股熱潮也燃燒到了日本，也因為這股珍珠飲品炫風的關係，讓日本網友紛紛討論正確的飲用方式。日本網友感到非常疑惑的就是「珍珠沒辦法跟飲料同時喝完」，竟也有不少台灣人有此困擾。

日前《超人氣霸王X》出身的演員，高橋健介在Twitter上面發問：「雖然喜歡珍奶也很好喝，但可能跟我不合。喝法太困難，誰來教我正確的喝法。」從照片上可以看到杯底殘留著大量的珍珠，難怪他會向廣大的推友求救。

高橋健介崩潰求問「珍珠奶茶」正確飲法。（Twitter@kensuke_mr6）

其實許多日本人也有相同的困擾紛紛都在Twitter上面求救，趕緊跟著小編一起來看看日本網友們的慘況……（點圖放大▼▼▼）

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珍珠奶茶從小喝到大，常常吸不到珍珠的你，知道了如何吃完珍珠的小秘訣了嗎？只能說身為台灣人不知道怎麼把整杯珍奶喝光光真的很羞愧啊～

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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