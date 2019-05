玩家男友雙重標準「若你情史如我豐富，就不和你拍拖」女生氣結

男友全都介意自己女友的過去?就連玩家男都不例外?有女生在討論區Reddit上發文指,玩家男友曾睡過大概30名女生,但最近對她表示,若果她的床伴也和男友一樣多,當初男友就不會和她約會。話題引起網民熱議。

玩家男友雙重標準 女生氣結

有名21歲的女生在Reddit討論區上發文指,22歲的玩家男友曾睡過大概30名女生,卻介意自己的另一半情史豐富,更對她表示,若她的床伴也和男友一樣多,當初男友就不會和她約會。( My (21f) boyfriend (22m) said he wouldn't want to date me if I had slept with as many people as him. )

​男友指情史豐富皆因天性



男友又以男性天性為由,合理化自己和多位女生發生關係的情史,更反指女性不應如此。女生認為是性別歧視和雙重標準,並對此相當氣憤,又不知應如何處理,所以問問眾網民意見。(He said something about it being instinctual for guys to want to sleep with a lot of girl and a status thing, which is why it makes it okay for him to have that history and not me.)

女生更在文中最後寫到,「若你在評價他曾經擁有多少性伴的話,你的眼光則如他一樣差」。(for those of you judging the amount of partner he has had in the past, your view is just as bad as his.)

網民熱議:去找個更堅貞的伴侶



網民熱議更留言指,「去告訴他,你對他曾與多名女生上床感到不快,而你現在要去找尋更堅貞的伴侶」;「有些男生一輩子都不會變得成熟」;「老實說,我覺得期望另一半的經驗與自己相近是理解的,就好比有些人接受隨意性愛,有的只在確認關係後才與對方發生關係。不過當這話題涉及雙重標準及性別差異待遇就不對了。」