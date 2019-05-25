「唔好再玩電話！」　韓國20代最常聽到的「囉嗦」還有哪幾句？

上學上班時，要聽到老師、上司的嘮叨，回到家，又要聽到父母的嘮叨。雖然知道他們都是為了自己好，但有時候真的會覺得很煩。最近韓國媒體《대학내일20대연구소》訪問了500名20代，調查出到底他們最常聽到的囉嗦是甚麼。

放學放工回到家，最害怕就是聽到父母的嘮叨。（《天空之城》劇照）

韓國媒體《대학내일20대연구소》近日發表了一項關於「囉嗦」的調查結果。他們於去年11月7日至11日訪問了500名20至29歲的青年，調查有關「最常聽到的囉嗦」、「最討厭聽到的囉嗦」、「經常囉嗦的對象」等問題。

到底「最常聽到的囉嗦」TOP 5有哪幾句？

《回答吧1988》劇照

「最常聽到的囉嗦」TOP 5結果如下：



【TOP 5】：「早點回家」6.4%

【TOP 4】：「不管做甚麼也該盡全力」 6.8%

【TOP 3】：「你以後要做甚麼」 7.8%

【TOP 2】：「別再玩電話了」 8.2%

【TOP 1】：「整理一下你的房間吧」 12.0%

《天空之城》劇照

「最討厭聽到的囉嗦」TOP 5結果如下：



【TOP 5】：「早點回家吧」 6.0%

【TOP 4】：「整理一下你的房間吧」 8.8%

【TOP 3】：「平時就該管理一下你自己」 9.0%

【TOP 2】：「別再玩手機了」 9.4%

【TOP 1】：「你以後要做甚麼」 10.6%

《天空之城》劇照

而最常囉嗦的對象，不用看結果也知道了！第一位是「父母」，29.0%，第二位是「職場上司」，21.2%，第三位是「初次見面的其他人」，17.0%，第四位是「親戚、戀人」，5.0%。



雖然說「忠言逆耳」，但到底20代覺得「囉嗦」對他們有幫助嗎？調查結果顯示，有42.0%的受訪者認為，嘮叨不會對他們有幫助，40.8%的人認為「有普通的幫助」，17.2%的人認為「有幫助」。