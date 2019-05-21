日本2019年國寶級型男Top10　竟有韓團成員上榜？！

日本女性時尚流行雜誌《ViVi》近日公佈每年二度的「日本國寶級型男」排行Top10，這次的投票人數超過4萬，到底2019年上半年度的皇者是誰呢？

投票人數接近上次的2倍。（《ViVi》圖片）

型男名人堂



在過去幾年中，山崎賢人曾蟬聯2015下半年及2016上半年冠軍；中川大志為2016年下半年冠軍；17年上半年冠軍為菅田將暉，下半年冠軍為竹內涼真。



去年上半年第一名為新田真劍佑；下半年第一名為吉澤亮。

被譽為「無死角美男」的吉澤亮已進入型男名人堂。（Pinterest圖片）

國寶級型男Top 10（2019上半期）



於這次排行中，曾經的冠軍 新田真劍佑以及長年上榜的 山下智久及山田涼介繼續入圍。而伊藤健太郎憑著去年年尾的大熱日劇《我是大哥大!!》爆紅，成功奪得第9位。



而冠軍則由男子偶像組合「King & Prince」成員 平野紫耀奪得，緊隨其後的是與深田恭子合作演出日劇《初戀那天所讀的故事》爆紅，以一頭超搶眼的粉紅色頭髮俘虜全國女生的 橫濱流星。



值得留意的是，韓國男子組合「NCT 127」日籍成員 中本悠太亦有入圍，可見KPOP十分受日本女性歡迎。

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+ 6 + 5 + 4

Next國寶級型男Top10



《ViVi》同時亦公布「Next國寶級型男」排行，選出即將走紅的新晉男星，本次榮獲國寶級型男冠軍的平野紫耀亦曾於去年奪得這殊榮。



上榜的除了因大熱日劇《3年A班—從此刻起，大家都是我的人質》備受關注的鈴木仁、神尾楓珠外，還有被譽為「千年一遇美少年」的道枝駿佑。

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