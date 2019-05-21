日本2019年國寶級型男Top10　竟有韓團成員上榜？！

開罐
撰文：
最後更新日期：

日本女性時尚流行雜誌《ViVi》近日公佈每年二度的「日本國寶級型男」排行Top10，這次的投票人數超過4萬，到底2019年上半年度的皇者是誰呢？

投票人數接近上次的2倍。（《ViVi》圖片）

型男名人堂

在過去幾年中，山崎賢人曾蟬聯2015下半年及2016上半年冠軍；中川大志為2016年下半年冠軍；17年上半年冠軍為菅田將暉，下半年冠軍為竹內涼真。

去年上半年第一名為新田真劍佑；下半年第一名為吉澤亮。

被譽為「無死角美男」的吉澤亮已進入型男名人堂。（Pinterest圖片）

國寶級型男Top 10（2019上半期）

於這次排行中，曾經的冠軍 新田真劍佑以及長年上榜的 山下智久及山田涼介繼續入圍。而伊藤健太郎憑著去年年尾的大熱日劇《我是大哥大!!》爆紅，成功奪得第9位。

而冠軍則由男子偶像組合「King & Prince」成員 平野紫耀奪得，緊隨其後的是與深田恭子合作演出日劇《初戀那天所讀的故事》爆紅，以一頭超搶眼的粉紅色頭髮俘虜全國女生的 橫濱流星。

值得留意的是，韓國男子組合「NCT 127」日籍成員 中本悠太亦有入圍，可見KPOP十分受日本女性歡迎。

點擊圖片觀看完整排行及得票數

+6
+5
+4

Next國寶級型男Top10

《ViVi》同時亦公布「Next國寶級型男」排行，選出即將走紅的新晉男星，本次榮獲國寶級型男冠軍的平野紫耀亦曾於去年奪得這殊榮。

上榜的除了因大熱日劇《3年A班—從此刻起，大家都是我的人質》備受關注的鈴木仁、神尾楓珠外，還有被譽為「千年一遇美少年」的道枝駿佑。

點擊圖片觀看

+7
+6
+5
【美顏】日本愛媛縣盛產美人　全因當地人都愛吃一種水果？！
日本狂人製土豪專用書包　 外型奇特且價值千萬円？！
日本雜誌票選最喜愛、討厭女星排行　土屋太鳳、廣瀨鈴不得人心？
日本整容老江湖挑戰明星臉　整完石原聰美再變廣瀨鈴
日本溝女神童長大後驚變草食男　全因敵不過一種女生
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。