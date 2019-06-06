【拌麵控】10大「回購率」最高台灣拌麵　舒淇KiKi麵都要輸給它？

窮先食麵？錯晒！

以前個個都會話，「冇錢啦，唯有食公仔麵啦！」～但係宜家，食乾拌麵係「Chill」嘅象徵，即使一組價錢要成過百蚊台幣，一向慳錢嘅台灣上班族都依然願意買！有啲仲要冇多幾個錢都買唔到啊！等DailyView網路溫度計用網路大數據排個「台灣十大必食乾拌麵」畀你參考下啦！如果你係乾拌麵fans，下面呢十款一定要同我食晒佢呀！

DV小教室：網路大數據透過 KEYPO大數據關鍵引擎（keypo.tw），以國際級的語意分析架構、先進的機器學習技術與人工智慧推論引擎，感知台灣網友語意脈絡與情緒，分析時事網路大數據。

十、細細過就食過嘅阿舍乾麵

阿舍乾麵呢個品牌都算係老牌子，佢喺以前台灣未興賣乾麵已經跑出來同大家Say hi啦！做咗咁多年，已經有好多香港人知道阿舍乾麵，仲記得以前香港未有咩人做代購嗰陣，勁多人都係唔同論壇度問知唔知邊度有得賣！阿舍乾麵有出幾款麵種，例如外省乾麵，客家粄條同埋台南乾麵，照顧唔同人嘅口味！

阿舍乾麵。（a-sha.com）

九、唔係假以時日係賈以食日

點解有個「賈」字？因為呢個品牌係由明星賈靜雯同佢細佬一齊設立嘅～其實呢個品牌喺台灣都好出名㗎！不過可惜就冇咩見到香港人食過啦～佢賣得最好嘅就係麻花麵，用咗特選嘅白芝麻醬同花椒製造。佢嘅包裝仲要超靚超文青！啱晒女仔影相打卡，台灣藝人坤達同柯佳嬿嘅婚禮都喺用佢做賓客回禮𠻹！

唔係假以時日係賈以食日。（賈以食日）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月25日至2019年02月24日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『速食乾拌麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

圖片來源：DailyView網路溫度計

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】