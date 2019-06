網民票選PRODUCE X 101「體格最好的練習生」　第1位是已出道的他

韓國手機程式「팬플러스」日前舉行有關《PRODUCE X 101》的投票,選出「體格最好的練習生」。投票中得第一名的練習生又是不是大家的心水pick呢?

誰是大家心目中身材最好的第一名?(PRODUCE X 101官網圖片)

【第8位】南道賢

MBK Entertainment的南道賢練習生,今年只得16歲,但身高已經有1.8米。而且他的實力也非常不錯,話題性不斷提升。排名從第一周的37位,直線上升至第3周的第5位。

【第7位】李恩尚

「Brand New Music出產,必屬佳品」。《PRODUCE 101》第2季中,BRAND NEW MUSIC派出的4位練習生均取得很好的成績,其中李大輝及朴祐鎮更成功入選最終11名成為Wanna One。今年的BRAND NEW 4子也不負眾望,實力平均,得到評級老師稱讚。其中紅色頭髮的李恩尚更獲得「最佳體格」投票的第7名。

【第6位】李鎮赫

TOP MEDIA的練習生李鎮赫,其實早在2015年已經以「UP10TION」之名出道。但可惜團隊發展一直沒有甚麼起色,所以今年公司派出他和金宇碩參選。練習時間長達7年的他,實力好已經是眾所周知的事。他身高1.85米,站在舞台上非常顯眼,難怪這麼多粉絲投票給他為「體格最佳」的練習生!

【第5位】金成賢

STONE MUSIC的練習生金成賢,同樣是已經出道的練習生。他於2016年參加選秀節目《少年24》,並於2017年以該節目誕生的組合「IN2IT」出道,於隊中擔任rapper。身高1.87米的他,擁有一對大長腿,加上酷酷的外表,成功迷倒不少少女。

【第4位】金曜漢

OUI的練習生金曜漢,從比賽一開始就是大熱。21歲的他,身高1.81米,之前一直都是跆拳道選手。雖然練習時數只得3個月,但他不斷於節目中展示了無限的可能性,相信很有機會成為最終出道的一員。

+ 4 + 3 + 2

【第3位】曹承衍

曾經參加過《SHOW ME THE MONEY 5》、並以「UNIQ」之名於韓國及中國出道的曹承衍,是樂華娛樂派出練習生。最近他於Concept X Battle中,演唱《LOVE SHOT》一曲,上身只穿著西裝外套,一身肌肉「若隱若現」地展示出來。

【第2位】李美談

AAP.Y的練習生李美談,曾經參加《YG寶石盒》和《Stray Kids》等選秀節目,《PRODUCE X 101》已經是他參加的第3個選秀節目了。不知道今次能否成功出道?

【第1位】李翰潔

登登登凳!第一名就是MBK的練習生李翰潔了!他的一路也是充滿困難,原本2016年應該以「IM66」之名出道,但卻因為各種原因「流產」,最終於2017年以組合「IM」出道。但出道後,組合也沒有甚麼發展,他又再參加選秀節目《THE UNIT》,可惜最後亦沒能選上。今次再挑選《PRODUCE X 101》,希望他可以走花路吧!

+ 3 + 2

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】,決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行,一起來見證大專歌王的誕生!

購票詳情:

門票價格 -$130/$150

<購票請按>