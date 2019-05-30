花蓮捕132公斤大石斑　活30年終變佳餚　網民：人類自私得可怕

花蓮七星潭一家漁場捕獲一條10年來最大的龍膽石斑，重達132公斤，比一個人躺下還要長，估計已在海上活了30年。石斑最後由當地餐廳買下，並烹調成特色菜餚。不少網民認為把魚這樣吃了太可惜，「牠在海底悠遊自在的過了30年，人類自私得可怕」。

這條捕獲的石斑，重132公斤、身長180厘米。（東森新聞圖片）

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這條捕獲的石斑，重132公斤、身長180厘米。漁民表示，一般龍膽石斑養殖3年以上，如果營養充足可養到18公斤，像這條重達132公斤的野生龍膽石斑，在海中成長估計超過30年時間。他又稱，能捕到這麼大的魚不容易，10多年來都沒有捕到過。

這條超大石斑由花蓮一家餐廳以台幣15萬元（約3.7萬港元）買下。（東森新聞圖片）

最後，這條超大石斑由花蓮一家餐廳以台幣15萬元（約3.7萬港元）買下，餐廳負責人表示，這條野生龍膽石斑肉質鮮美，含有豐富的膠原蛋白，餐廳主廚用多種烹調手法，作成特色料理上枱。

不過，消息在facebook曝光後，不少網民都不太支持，相反認為捕獲者應把石王斑放生，「可以手下留情嗎？有沒有那麼餓？牠在海底悠遊自在的過了30年，人類自私的可怕。」、「放生可以做公德，吃了牠什麼都沒了，可惜！」、「為什麼不放過它呢？」、「你都講了30年還不放他回去，海洋資源就是老小都抓才會那麼快滅絕」，但也有人認為沒有不妥，諷刺對方「一輩子都別吃肉啊」。