網民盤點6大新美食沙漠　深井、康城榜上有名　馬鞍山地位不保？

香港的「美食沙漠」原來不只馬鞍山，近日在討論區有網民熱討哪區可以稱霸美食沙漠地位，網民表示，馬鞍山近年有不少新餐廳進駐，沙漠情況大有改善，不過同時有不少地區，仍處於水深火熱之中，而被網民熱捧繼任成下一代美食沙漠。

有見霸佔美食沙漠之位多年的馬鞍山地位開始「後繼無力」，美食沙漠地位大受威脅，日前在連登有網民發文討論新美食沙漠，推舉「連M記都冇」的荔景，及只有快餐店及會所餐廳的康城，為新美食沙漠大熱，連同另外3個地區競逐新美食沙漠地位。

馬鞍山近年有不少新食肆，可能不再是美食沙漠。（資料圖片）

【1】荔景：連M記都不進駐

網民稱荔景簡直是「食物沙漠」，荔景是一個住宅區，有多個屋邨及屋邨荔景邨及祖堯邨。但網民指食肆只有幾間「一間大快活、一間粉麵檔、一間茶記、一間7仔、一間酒樓」眾多居民只有約4間食肆，走遠一點到華景山莊或麗瑤邨亦只有數間茶記，非常慘情。但低處未算低，「當你發現荔景連M記都冇個下就知冇得輸」。其實荔景的確有一間麥當勞，不過位於葵涌三號貨櫃碼頭，不說荔景居民，一般人也不會去。難怪成為新一代美食沙漠大熱之選。

荔景連麥當勞也沒有，成「美食沙漠」大熱地區之一。（網上圖片）

【2】康城：跟烏蠅同枱

地鐵沿線物業，貴為高尚住宅區的日出康城，竟然成為另一大熱。有網民表示，「日出康城搞咗咁多年先得間大家樂，仲要對住堆填區同啲烏蠅一齊食」其實康城還有兩間會所餐廳，但有已搬走的網民指兩間餐廳也是劣食，有選擇等於無選擇，要食好一點，康城居民只可以乘港鐵到一站之隔的將軍澳，已經有很多選擇。不過要享受「落樓下就有好西食」，看來康城仍有長長的路要走。

日出康城只有一間快餐店，就算每餐有黃子華也覺得厭。（大家樂廣告截圖）

【3】青衣：「我要真好西」

青衣從地理上看已是一個孤島，有一個大型商場青衣城，你以為居民可以在商場中自給自足嗎？少年你太年輕了。因為有網民指出，商場中大部分也是伏，「青衣成個島都搵唔到有好食既野先係終極大佬」。不過青衣始終是一個有不少人口的地方，有網民指大部份連鎖餐廳可以在青衣城及長發邨找到，不過僅此而已。「長發(邨)嗰度都有幾間細嘅食肆。雖然選擇唔算多不過中式，西式，日式，泰式同韓式嘅餐廳都叫做有」住青衣的朋友，又怎麼看呢？

可以只有舉辦青衣戲棚時，青衣才有美食。（資料圖片）

【4】東涌：美食百慕達

大受遊客歡迎的東涌，也成為新一代美食沙漠大熱之一。繼早年Food Court結業後，「連爭鮮都執埋」。網民指翠華、大家樂、茶木等多間普通到不得了的連鎖餐廳，也一樣大排長龍，可見當地人，甚至居民都已經「放棄治療」。想到鄰近區找尋美食?「想搭地鐵出去食嘅話頭嗰3個站係欣澳，青衣同荔景。」3個地區同是美食沙漠，簡直是劣食三角洲，「直情要轉車出嚟先有嘢食」。

東薈城Food Court早已結業，往事只記回味。（資料圖片）

【5】深井：美食井底

深井就算有遠近馳名的燒鵝，亦難逃成為美食沙漠的命運，因為深井「窮得只剩鵝」，有網民大呻：「你見大快活長期長龍，就明果度幾慘」，加上深井位置偏遠，想跨區開飯亦相當廢時。就算你出絕招叫外賣亦非易事，因為地區偏遠「連Deliveroo都唔送」。雖然不少網民都指區內的燒鵝好吃，但總不可能餐餐都食燒鵝吧？小編有朋友住深井，她說寧願在外吃完飯才回家，總好過回到深井「乜都冇」。比起其他幾個地方，深井的居民更加無奈，因為「個個都以為我哋有好多好嘢食」，但其實只就是活在一口黑井之中，「乜都冇」。

深井燒鵝遠近馳名，但對居民而言仍是美食沙漠。（資料圖片）

【6】馬鞍山：捍衛王者之位

以美食沙漠聞名的馬鞍山霸佔此位多年，但有網民指近年情況有改善，「住係馬鞍山咁多年，最近開始覺得情況明顯好轉」，有望擺脫美食沙漠之名。「(近)5年都多返好多食肆，雖然無啲好食到，吸引啲人跨區都要嚟食嘅餐廳，但起碼餐廳唔算少，質素都叫放得入口啦」。所謂爛船都有三斤釘，穩坐美食沙漠之位多年的馬鞍山，「競爭力」仍不可小看，因有網民指出「跟大埔、元朗相比都係差天共地」，可見要在馬鞍山找到美食，仍然極度困難。

當日馬友為了一碗牛肉飯，經過一番努力後，成功爭取吉野家進駐馬鞍山。（資料圖片）

你住的地方有沒有成為「美食沙漠」的潛力呢？又或者想推舉你的心水地區加入戰團，都可以留言分享一下。

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