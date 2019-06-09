【米線地圖🍜第37碗】美孚重慶川味　必試極香$58沙嗲牛魔王套餐

《開罐 Opener》米線地圖第37集，米少女Ruby闖進美孚，一試重慶川味米線的沙嗲湯底，湯底濃郁超香！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★☆☆

一進重慶川味聞到的不是麻辣味，而是很濃的沙嗲味！這店最馳名的就是自家製沙嗲湯底！沙嗲當然要配牛肉，立刻點上店員推薦的「牛魔王」米線套餐，肥牛上桌時未有煮到全熟，保留粉紅色，吃起來一點都不韌，而且和沙嗲湯底極配合！米線較腍身，不過掛湯力十足！

+ 2

抵食指數：★★★☆☆

自選米線24元起，加點配料每款5至10元。湯底上如果想挑選馳名沙嗲湯底，就要額外加5元，飲品同樣要加錢選配，加加埋埋，埋單都要約40至50元。

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇有47款，素菜類選擇極多，而特別的配料不得不提青口及牛腩！

環境舒適度：★★★★☆

舖位冷氣充足，桌子以長形方桌為主，全店爆滿時可以容納約30位客人！雖然用上圓凳，但圓凳全都附有軟墊，好好保護大家珍貴的屁股，加分！

獨食指數：★★★★☆

這裡供應多款一人套餐，如「牛魔王」、「豬八戒」等，包飲品之外，亦可加配一人份量的串燒小食，獨食指數算高！

小心中伏位： 一小伏💀

💀 想試沙嗲湯底？要加5元！不過點上「牛魔王」米線套餐就可以免費升級！

【食飽有下場】 同樣位於美孚新邨的「茶星人」，販售多款芝士奶蓋茶飲，而且不太需要排隊，值得一試！

重慶川味米線

地址：美孚新邨第五期蘭秀道1至24號地舖

電話：2370 0666

營業時間：11:30－22:30