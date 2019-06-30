【出Pool補習班#9】公開女生討厭的告白方式　專家教5招成功率Up

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表白講時機！太早太遲失敗率高

覺得是時候結束曖昧，和心儀的女生再進一步發展成情侶，但苦惱該甚麼時候說出口？

交友軟件 SweetRing 於3月發表的表白時機調查，發現在約會第6次時表白成功率最高。調查指在約會第2至3次表白，失敗機會達90%。不過別以為越遲表白，成功機會越高，調查指在約會第7至8次才表白，對方會因為遲遲未有表示而將你定位成朋友，從此被 Friend Zone。因此，表白的最佳時機，是在第6次約會， 而表白時間亦有學問。

朝早表白易出事

調查又指，近三成受訪者在早上告白而失敗，原因是誤選對方工作的時間表白，往往會為對方忙碌而被無視略過。所以選擇在晚上輕鬆的氛圍下表白，成功機會較早上表白高出40%。

有不少男生表白前會「飲兩杯，壯壯膽」，不過原來又是大忌。調查指，近八成受訪男生，曾藉酒壯膽而告白失敗。這方法堪稱女生最討厭的告白方法第一名！其次是訊息告白，會被視為誠意不足而容易被「已讀不回」。

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酒後告白是大忌



前新聞主播兼 HK Romance Dating 極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 指，女性一般都喜歡較勇敢的男性，用電話短訊表白及酒後表白感覺都太怯懦。前者不夠直接，連基本的面對面接觸都欠缺；後者予人無膽匪類的感覺，似乎男士打算遇到拒絕的話也能開玩笑指自己喝醉。此外，男性喝醉後表白女士難以知道對方究竟是否認真。

Anita又建議，計劃表白時切記：

1】選擇較寧靜地方

2】避免在朋友聚會中藉機表白，以免尷尬

3】態度要誠懇

4】對白直接一點

5】被拒絕也要保持風度