日打3份工為養妻活兒　貧困爸爸中樂透頭獎　贏走22億韓圜

韓國一名年輕的爸爸於韓國樂透論壇「lottorich」分享自己中了頭獎的故事。他從小就非常貧窮，這次從天而降了一筆橫財，他形容為「天掉下來的禮物」。

他中了韓國第862期的樂透頭獎，贏走22億韓圜（約港元1466萬）（《人生逆轉》劇照）

韓國樂透第862期的頭獎得獎者，日前於網上分享自己中獎的感受。從小時候開始，因為父母的生意失敗，欠下一身債，他家中的經濟狀況一直都是非常差。雖然現時他還是十分年輕，但已經成家立室，而且還育有一名2歲的孩子。為了養妻活兒，他每天打3份工，幾乎每天都沒有甚麼時間照顧妻子和孩子。

《狼少年》劇照

妻子因為需要長期照顧孩子，不久前因為勞動過度患上了腰骨炎症，需要入院接受治療。他每天下班都會去醫院探望妻子，但看著妻子躺在床上的樣子，他感到非常心痛，不禁流下了男兒淚。他們一家三口住在月租的房子，只得靠他每天打3份工的工資來支撐日常開支，加上本身父母欠下的債務尚未還清，所以最近他感到非常大壓力。就在某天晚上，他下班回家後，接到來自樂透的電話，指他中了頭獎，獲得了22億韓圜（港元1466萬）。妻子聽到此消息後，起初還不相信，「大家都以為是發夢」。

《善良的男人》劇照

雖然一千多萬在香港來說不算是很大的金額，但對於一直生活於貧窮線的事主而言，簡直就是「天掉下來的禮物」。他表示，首先會將父母留下來的債務都給還清，「我不想他們一生也要抱著債務活下去」，希望能讓父母也過上安定的生活。之後，他亦會買一間屋和妻兒定居下來，「我最大的願望就是讓孩子能不像我一樣辛苦地熬著，現在夢境都要成真了」。

《善良的男人》劇照

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