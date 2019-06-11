日網站票選　最吸引男生的胸圍顏色TOP10　白色、紅色三甲不入！

有日本內衣網站早前舉辦投票，針對男生進行調查，找出他們最喜歡的胸圍顏色。「奶茶妹」以為日本男生會比較喜歡可愛的顏色，結果卻令小妹有些意外呢。

對大家來說，最誘人的胸圍顏色是甚麼？日本有網站投票，選出男生最愛的胸圍顏色，神奇的是，這跟較早前另一個針對女生的調查，結果竟然不謀而合。網站在投票中列出10個選項，分別是純黑、海軍藍、粉紅、純白、藍、紅、紫、米色、其他，以及沒所謂，一起來看看結果吧。

對男生來說，最誘人的胸圍顏色是...?（GETTY）

【第三位】粉紅色 11.6%

對於男生或者是女生來說，粉紅都是一種比較夢幻的顏色，亦是代表愛情的顏色。它比熱情如火的紅色，少了一點激情，比起純潔清純的白色，又多了一點遐想。如果對方是可愛型的女生，配上粉紅色的內衣，連女生看了都會心動不已呢。

小嶋陽菜早前穿上粉紅色內衣，為內衣品牌拍攝廣告。（網上圖片）

【第二位】海軍藍 12.5%

日本的女生給普通朋友的印象，都是可愛、嬌滴滴，話說溫柔，而海軍藍給人一種端莊而且嚴重的感覺，兩者似乎有點落差。坦白說，小妹認為不是個個都可以Carry到海軍藍，最適合的應該是大姐姐型的女生，看來不少日本的男生，都喜歡大姐姐或者是女強人的女伴，不知道是否因為那種征服的感覺呢>///<

小妹認為大小姐可以輕鬆Carry海軍藍。（網上圖片）

【第一位】黑色 38.4%

以壓倒性優勢勝出的，永恆的內衣顏色王者：黑色。比起第二位的海軍藍，更為內斂而且神秘。很多人以為黑色的內衣，是成熟女性的選擇，這只是對了一部份。上面提及的粉紅色或者是海軍藍，都有特定的穿著形象，而黑色內衣的魅力所在，就是由不同的女生穿上，都會有不同的效果。成熟的女性穿上，會令她更誘人、神秘，而且吸引；可愛型的女生穿上，卻不會覺得不倫不類，反而有著另類的反差，在可愛的外表下，隱藏著含蓄，欲言又止的性感。黑色以壓倒性的比例勝出，絕對不是沒有原因的。

成熟的女性穿上黑色更為神秘誘人。（網上圖片）

第四位至第十位，順序分別為：純白、藍、紅、紫、米色、其他，以及沒所謂。另一方面，在2016年的另一個針對女生的調查，要女生選出「勝負下著」（決勝內衣）的顏色，在工作時、約會時甚至是對異性之外的人時，黑色分別位列第一、第二、第二，可見對於日本女生來說，黑色亦是展現個人魅力不可或缺的顏色呢！

詳細投票結果。（PR Times）

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