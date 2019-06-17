韓大學以短訊方式將GPA通知家長　學生：這不是侵犯私穩嗎？

韓國首爾一間著名私立大學最近發出通告，通知學生從今個學期開始，學生的成績表將會透過短訊形式發至家長的手機上。大部份學生都不支持學校的做法，認為這樣做等同侵犯了學生的私穩。

大學生成績表還要讓父母過目？（《天空之城》劇照）

韓國首爾著名的私立大學西江大學（서강대학교）將於今年第一學期開始，將學生每個學期的「GPA」（成績表）以短訊方式通知家長。

西江大學於6月7日在學校的官方網站上貼出通告，表示「從今年開始，將會以短訊通知成績之方法，代替以往的郵寄方式」。

西江大學（zetaedu.co.kr圖片）

西江大學方面表示，這樣做的目的是為了保護學生的個人情報。以往校方一直都是以「郵寄方式」將每個學期的成績單送往學生的家中。但以往曾經發生很多因為郵寄而令學生收不到成績單的情況，例如有學生更改地址卻沒有通知校方，導致學生的私穩可能被泄漏。

《我的ID是江南美人》劇照

校方表示，新措施將會從2019年第1學期開始實行（第1學期成績將在8月初發佈，第2學期將在2月初發佈）。學生可一如既往從「SAINT」（西江大學內聯網）查看成績單。而以往校方將實體成績單寄往「家長的地址」之方法，將會以「發向在學生管理系統中登記的家長電話號碼」之方法取代。換言之，以往將成績單寄往家中，學生還可以自行查收，但現在將成績直接發往家長的手機號碼，是「無法隱瞞」的事！

西江大學發佈的通告

不少西江大學的學生得知消息後，都應該此做法「太過分」、「根本就是咄咄逼人」、亦有人認為這是把學生的私人情報公開。《Opener》訪問了在西江大學就讀3年級的香港學生Venus，她認為校方其實沒有必要將學生成績通知家長，「從以前開始，其實就沒有需要將一張實體的成績表印出來寄到家中吧？好像沒有很大用處，而且很不環保。最好就是在網上查看，信件和SMS也是多餘。」

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