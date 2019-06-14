日本親中團體前成員發起集會聲援反修例　用廣東話喊：香港加油！

自6月12日於金鐘爆發警民衝突後，日本對逃犯條例修訂關注度不斷上升。除了日本傳媒，亦有不少市民自發於各大網路平台廣傳議案內容，分析條例對日本國民的影響。 昨日日本學生社運團體「SEALDs（シールズ）」前成員 元山仁士郎於東京發起兩階段的集會，聲援香港的反送中運動。

集會期間，市民不斷喊「香港加油！」（Twitter@sen1boco）

第一階段：香港駐東京經濟貿易辦事處前集會



下午5時30分，大約有300名市民先到香港駐東京經濟貿易辦事處集會，手持「捍衛香港自由」、「捍衛人權」、「香港加油」等標語牌聲援香港反修例示威活動。



發起人元山先生表示「自己的事無法由自己掌控是完全不合理的，香港示威者正為此感憤慨。同樣站在自由及民主的立場上，即使很微小，我們也想為他們打氣。」、「在香港被催淚彈及橡膠子彈攻擊的人跟我們一樣都是學生。我們在這裡享有集會、言論自由，香港亦正為此而戰。」



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第二階段：澀谷車站忠犬像前集會



晚上9時，參與人士移師到澀谷車站忠犬像前集會。據神奈川新聞報道，這次集會大約有2500人參與。集會期間亦以日語、國語及廣東話呼喊「香港加油」。集會尾聲還有香港留學生上台與集會人士合唱Beyond的《海闊天空》。



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日本網民：反了反了



有日本網民於5ch論壇表示完全不能理解，因為發起人元山仁士郎是「SEALDs」前成員，而「SEALDs」一向是左翼團體；再加上被認為親中的朝日新聞亦有報道是次集會。有網民嘲笑「笨蛋左翼」、「大概搞不清狀況」、「這些傢伙在幹甚麼啊？」，亦有網民認為這是好事，能團結不同派別力量聲援香港。

亦有學者指SEALDs為親中團體。（Twitter@katsuyatakasu）

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