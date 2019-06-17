【為七一準備】遊行集會必備6小物　消暑保體力助你行足全程

本月兩次大型遊行參與人數極多，而且隨時可能再有大遊行，例如七一。 酷熱天氣下日曬雨淋少不免消耗體力。遊行前做好準備，推介6件消暑、補充水份、防曬等用品，助你輕鬆完成整個遊行。

本月兩次大型遊行參與人數極多，七一很快來到。在酷熱天氣下遊行集會，要消耗大量體力，要有足夠準備，消暑、補充水份、防曬等用品缺一不可。遊行前做好準備，助你輕鬆完成整個遊行。

本月兩次大型遊行，參與人數極多。（資料圖片）

【1】 退熱貼

近年夏日必備的退熱貼，以小林退熱貼最為港人熟悉。其實小林製藥有推出特別設計為身體用的退熱貼。尺寸較一般退熱貼，精巧，適合貼在腋下、頸部、背部等較狹窄的位置。效力可持續約8小時，官方建議開封後，要放在雪櫃內保存。

【2】環保可摺水樽

戶外活動必需攜帶有足夠水份。現在不少人響應「走塑」文化，都會自攜水樽。最近遊行亦有不少人在遊行隊伍旁，為遊行人派水。可摺疊或捲起的水樽大派用場。這款膠水樽可捲起，再利用環形扣把它繫住，既輕便又不浪費背囊位置。膠水樽不會破碎，攜帶及使用可更加放心，亦適合小童使用。來自台灣的Bubi塑膠水樽有14oz、22oz 及35oz不同容量選擇，還有超過8款顏色選擇選擇。

【3】冰凍濕紙巾

冰凍濕紙巾是近日遊行最新必備之物！GATSBY冰凍止汗香體巾的強烈薄荷配方，瞬間帶來超強冰涼感覺，令你感到清涼舒適，令身體降溫。又可以抹走身上的汗水，同時可以止汗及防臭。

【4】掛頸雙頭風扇

手持電風扇相信庭大部分年青香港人也有一部。最近出現掛頸雙頭風扇。和一般電風扇比較，頸掛設計的電風扇不需要手持，可騰出雙手，做重要的事。韓國熱銷的BLUEIDEE掛頸雙頭風扇，電容量特大，最長可使用10小時，而且雙頭風扇能靈活調整風向和角度，有多種顏色可以選擇

【5】防曬帽

防曬帽不只阻擋陽光，還使用防曬物製造，美國防曬功能帽品牌Sunday Afternoons的防曬帽，最高防曬指數達UPF 50+，還有闊邊、透氣、調較索帶等不同款式選擇。還有可摺疊款式，方便女士們收藏在手袋。

【6】防曬降溫縮骨傘

縮骨傘可以說是港人遊行的代表物。它可以遮風擋雨，還可阻隔陽光和紫外光。日本牌WPC及 MABU推出的縮骨傘，不但可以防99%UV隔熱塗層，還可降溫高達8°C。熱炎天氣下，可為你降溫，保持足夠體力，繼續前行。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！

購票詳情：

門票價格 -$130/$150

＜購票請按＞