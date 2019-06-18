【韓流日常】重溫《回答吧1988》　母親為抗爭女兒擋着警察

根據民陣的統計，多達200萬01人於6月16日再因反對《逃犯條例》修訂遊行（警方數字為33.5萬）。事件受到國際關注，不少韓國人更指是次大型遊行，與「光州學運」十分相似。 2016年熱播的韓劇《回答吧1988》中，成家的大女兒成寶拉也曾經參與示威而被捕，劇中更有成媽媽挺身而出，阻止警察拘捕女兒的一幕。

《回答吧1988》的第5集，講述讀首爾大學的成寶拉參與當時的示威活動。（《回答吧1988》劇照）

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2016年播出的韓劇《回答吧1988》，以80年代的「雙門洞」為背景，故事圍繞著住在那裡的5家人。其中一家就是「成東日」的家。成東日和太太李一花有3名子女，分別是成寶拉、成德善和成魯乙。

大女兒成寶拉的讀書成績非常好，更憑自己的實力考上了韓國第一學府首爾大學。其中第5集，講述當時大學2年級的成寶拉，參與了當時反政府的示威。家人從電視新聞上看見了寶拉的樣子，報道還說了「警方將會拘捕25名參與示威的大學生」，嚇得父母從座位上站了起來。

正當父母要出門找她時，她便推門進來了。（《回答吧1988》劇照）

父親責怪女兒上街

正當成爸爸和媽媽想出門找寶拉回來時，寶拉便回到家。雖然媽媽第一時間跑上前抱著女兒，但爸爸卻非常生氣，罵她「臭丫頭你是不是想毀掉人生？你去示威，戶籍會多了一條紅線！在認錯道歉之前，一口水也不要給她喝！」

性格強悍的寶拉，並沒有因為父親這樣說而求饒，反說「我沒有錯」，並回到房間裡。為了不讓女兒再參與示威，爸爸竟然直接守在房間前。雖然爸爸口頭上經常都是罵她的說話，不過其實作為父母，也是擔心子女於示威期間受傷，甚至斷送前途。

母親最大的責任，就是保護子女。（《回答吧1988》劇照）

有一個晚上，趁著家裡沒有人，寶拉竟然偷走了。不過，在她踏出家門之際，就被兩名警察盯上。成媽媽回到家發覺女兒不見了，發了狂似的跑出來找。就在警察準備抓寶拉回去警局的時候，成媽媽及時出現阻止，不斷否認「我們家女兒沒有做那些事」，並指寶拉平時非常懂事，孝順父母。看見母親為了救自己受了傷，寶拉終於忍不住說了「我錯了，請帶我回警局」。

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大學生發動的民主運動

在《1988》中，成寶拉是一名非常聰明的孩子。她的讀書成績自小便非常優異，從來不用父母擔心學業。為了不讓父母擔心大學的學費問題，她與老師商量，先到師范大學讀一年，拿獎學金後再上首爾大學。作為80年代的知識分子，寶拉接觸到的東西，與老一輩的非常不同。

在劇中，不時會見到她拿著有關民主的書本閱讀，而且在大學中，她也能學會有關民主的東西，自然便知道，甚麼才是對國家好。在盧泰愚接任前，韓國一直都是獨裁統治，老一輩的人民只知道「說民主都會被抓起來，只要服從才能安全」。但寶拉這些有機會接觸民主的知識分子，才知道民主對國家才是最好的未來。所以，就算寶拉被爸爸破口大罵，她也不肯認錯，因為她知道，她並沒有做錯。

寶拉從書包裡拿出有關民主的書本（《回答吧1988》劇照）

父母追求實利 子女向往自由

對80年代的父母來說，最重要的還是擺脫窮困，令家人過上安定的生活。正如上述所提，他們一直在獨裁政府底下生活，但在全斗煥的統治下，韓國經濟民生都得以明顯改善，令不少民眾認為這樣的政府沒甚麼不好。

一直活在窮困之中，為的只是求兩餐溫飽，生活安定。他們所追求的，和大學生的確不同，亦不是不能理解。在《回答吧1988》中，當成爸爸得知女兒去示威後非常生氣，直指女兒是「瘋女人」、「臭丫頭」。為了不讓女兒外出，成爸爸更守在女兒房間門前監視她。

不理解為甚麼女兒要去示威的爸爸（《回答吧1988》劇照）

替子女挺身而出

雖然不認同子女的做法，但身為父母，也是想子女好，就像劇中寶拉的媽媽一樣。一發現女兒不在家中，便馬上四處奔波找她。看到她被兩名警察包圍，她連雨傘也不要，馬上跑到她面前，擋著警察，並不斷為她解說「不是我女兒，我女兒不會做那些事」。

起初寶拉亦沒有承認自己有份參與示威，但當她看見媽媽淋著雨不斷為自己辯護，甚至弄得腳也受傷的時候，她終不忍母親受苦，最終向警察認錯，並被帶回警局。而成爸爸得知寶拉被捕後，雖然之前口裡不停罵著她，但其實他不知道多心痛，他向鄰居說：「叫我拿甚麼教訓她？她又不是做了壞事。拿甚麼讓她跪坐、嚇唬她？應該說她甚麼？」這段情節，相信反映了不少香港年輕人及父母的處境。

雖然爸爸「口裡說不」，但心裡仍然是支持女兒的。（《回答吧1988》劇照）

「光州事件」起因

根據該劇的歷史背景，寶拉參與的示威，是1987年6月，全國各地舉行的「六月民主運動」。1979年10月，時任總統朴正熙被暗殺後，民眾議論紛紛，有人認為是美國從中策劃，因為他是反美主義者（當時南韓正在接受美國的幫助）。為了防止北韓乘機進攻，南韓政府實施戒嚴，亦嚴禁民眾罷工、示威。與此同時，全韓國開始發生多場由工人、學生發動的抗爭運動。直至1980年5月，掌握軍權的全斗煥出兵鎮壓反對聲音，其中在光州等較富裕的地區集結了數千名大學生，都被血腥鎮壓，造成數百人受傷。

光州血腥鎮壓情況（hani.co.kr圖片）

六月民主運動

「光州事件」後，全斗煥成為韓國總統。在任期間，雖然韓國經濟有很大進步，但他實施獨裁管治，嚴禁任何民主活動，並一直掩蓋「光州事件」血腥真相，但全國仍然不時爆發示威活動。直至1987年6月，全國各地再次爆發多場大規模示威，上百萬人民抗議。被稱為全斗煥接班人的盧泰愚發表「民主化宣言」，承諾在上任後實行多項民主化措施，並釋放所有異見人士，民憤才得以平息。這就是《回答吧1988》中，成寶拉參與示威的背景。

抗爭中未免受傷（《回答吧1988》劇照）

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