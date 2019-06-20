漫威DC迪士尼角色分成10大顏色陣營　除了藍絲黃絲還有粉紅絲？

世界各地也經常以顏色劃分陣營，香港有藍絲黃絲，台灣有藍營綠營，泰國有紅衫軍。 法國插畫家Linda Bouderbala早前就用顏色來把動漫角色分類，將角色們分成了不同陣營。大家熟悉的角色，從日漫到美國卡通，由超級英雄電影、日本卡通到電玩遊戲也包括在內。

【黑色】神秘懾人的勇士

黑色的角色有《星球大戰》中的黑武士、蝙蝠俠還有貓女等。神秘角色不得不提《哈利波特》的催狂魔。當中也有可愛系的代表，包括《魔女宅急便》的黑貓和《千與千尋》的無臉男。

【白色】可愛能力者

白色的代表人物有《星球大戰》白兵、史努比Snoopy、《大英雄聯盟》（Big Hero 6）的醫神、迪士尼的富貴貓（Marie）和《魔雪奇緣》小白，當然也有日本代表Hello Kitty。

【紅色】驚艷熱情的形象

《星球大戰》的達斯·魔爾、漫威反派英雄死侍、DC 的閃電俠，還芝麻街的Elmo。原來 M&M也有紅色的角色。

【黃色】可愛人氣王

說到黃色的角色，第一個想到的一定是比卡超了。還有大受少女和小孩喜愛的Minion，及可愛的小熊維尼和海綿寶寶。

【藍色】忠誠者

藍色角色有《怪獸公司》的毛毛， Marvel《X-Men》妖后、《阿拉丁》神燈精靈。有卡通界的代表有《Inside Out》阿愁及史迪仔。

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