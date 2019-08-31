【出Pool補習班#14】逾半大學生寧暗戀不表白　教你三招突破關口

暗戀是世界上最美麗的愛情？ 有機構調查發現，內地859 間的受訪大學生中，逾8成人曾有暗戀經驗，但過半數受訪者指「不會跟暗戀對象表白」。

《沒關係是愛情啊》劇照

過半數大學生寧暗戀不表白 只因被當朋友



有內地機構對859間高校大學生做問卷調查，發現逾八成大學生曾有暗戀經驗，而過半數 (52.62%) 受訪學生指「不會跟暗戀對象表白」，就算錯過表白的機會，56.93%人表示「不後悔沒有表白」。



​有受訪者更指，喜歡暗戀的感覺而不表白，「有些愛說出來不及放在心裏有價值，在心裡默默愛著一個人的感覺是非常美好的，主動表白就沒有這種感覺了，被拒絕了還容易做不成朋友」。

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三成人指大學因暗戀變得更好

外型討好非吸引對方的主因。調查發現暗戀對象吸引大學生的主因是「內心真誠善良」（72.53%）、其次是「氣質好」（70.31%）。而「顏值高」（69.15%）則排第三、亦有62.98% 受訪者指「彼此有些共同話題和興趣愛好」，是暗戀對象受吸引的原因。

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有34.49%受訪者表示大學的學習和生活因暗戀變得更好，其中逾八成受訪學生指會暗戀因「努力讓自己變得優秀」（82.19%）。只有35.04%受訪者指沒有影響，更有30.27%人表示，暗戀對學習和生活造成困擾。受訪者指，「想要偷偷地努力，讓自己變得更好，希望他可以看到我。後來兩人逐漸熟悉起來，反而沒有暗戀時的那種感覺了，兩人就變成了無話不說的好朋友」。



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