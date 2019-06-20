旺角KAKAO FRIENDS期間限定店開幕　5款必買精品率先睇

人氣好比韓國偶像的KAKAO FRIENDS，即將以全新造型登陸香港！7月12日起，牠們將會於朗豪坊出沒，屆時還會有多款「全球初次發售」的商品出售。《Opener》記者率先到現場，為大家精選必買5件貨品！

8位KAKAO FRIENDS人物將入住「FRIENDS SUMMER HOTEL」（吳嘉俊攝）

暑假即將來臨，不少人都計劃去外地旅行散散心。不過，作為KAKAO FRIENDS粉絲的你，今個暑假最好留在香港！因為「FRIENDS SUMMER HOTEL」將會於7月12日起，在旺角朗豪坊正式「開業」！屆時Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Neo、Con、JAY-G、Tube等8個人物，將會化身成為遊客和酒店職員，以不同造型的擺設展出。記住mark實以下5大打咭位！

除了展覽之外，屆時還會有超過190款全球初次發售的商品於限量發售，包括有非常適合夏日用的「沙灘三寶」（拖鞋、毛巾、沙灘袋）、還有旅行袋、行李牌、護照套、行李箱貼紙等。《Opener》記者為大家精選5大必買精品！

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除了打卡買精品之外，現場還設有「人面識別check-in系統」，只要掃瞄QR Code，上載一張自己的大頭相，再到機器前識別自己的樣子，就可以有一張精美的房卡作紀念。不過記者實試的時候，因為現場背景太花太混亂，現場拍的大頭相並不太合規格，所以大家最好準備一張背景較清的自拍照！