KAKAO FRIENDS全新造型7月登陸香港　超過190款商品限量發售

開罐
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人氣好比韓國偶像的KAKAO FRIENDS，即將以全新造型登陸香港！7月12日起，牠們將會於朗豪坊出沒，屆時還會有多款「全球初次發售」的商品出售。

KAKAO FRIENDS將以全新造型登陸朗豪坊

暑假即將來臨，不少人都計劃去外地旅行散散心。不過，作為KAKAO FRIENDS粉絲的你，今個暑假最好留在香港！因為「FRIENDS SUMMER HOTEL」將會於7月12日起，在旺角朗豪坊正式「開業」！

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由7月12日至9月1日，RYAN、APEACH、MUZI、CON、NEO、FRODO、TUBE、以及JAY-G等8位KAKAO FRIENDS，將會化身為星級酒店職員與大家見面。酒店的設備非常豪華，除了有Villa房間、泳池、酒吧等設施外，還有超先進的人面識別自動check-in系統！

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除了展覽之外，屆時還會有超過190款全球初次發售的商品於限量發售，包括有非常適合夏日用的「沙灘三寶」（拖鞋、毛巾、沙灘袋）、還有旅行袋、行李牌、護照套、行李箱貼紙等。各位fans記得不要錯過與牠們打卡和入貨的好機會！

活動詳情

日期：2019年7月12日至9月1日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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