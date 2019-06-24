走塑辛酸史　網民大呻自備餐盒被當異類　「愛地球有錯嗎？」

隨著環保意識提高，有不少人外出吃飯時，都會自備餐具及餐盒。但有網民在《爆怨公社》發文，指自己自備餐盒去買外賣，卻被旁邊的客人當異類。

有網民在《爆怨公社》發文指，自己本打算到海邊玩，途中拿著保溫瓶去買刨冰，卻被旁邊的顧客當成異類，還對此議論紛紛。 網民又指雖然有時在街外， 難免會使用到一次性餐具，但仍喜歡自備餐盒，「可以用到天荒地老，海枯石爛，但缺點就是重了些」 ，「買熱湯也是，都盡量自己帶保溫鍋去裝，老闆有時候都會多給一些，也算小確幸喔！」

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網民力挺：別人不能理解沒關係

有其他網民都紛紛留言，分享自己的走塑經歷。「我家人還用隔熱碗去麥當勞買大麥克（巨無霸），店員說：用環保餐具裝的大麥克（巨無霸）好囉～的時候，我家人覺得自己很環保很驕傲。以後很多人跟你一樣的時候，你會覺得你走在先鋒很有先見之明」，「會異樣眼光的人，本身腦部已被塑化劑侵腦」，「我也都自備容器去買，別人不能理解沒關係。可是如果旁邊的客人罵我這樣很麻煩，那我只能說干你屁事，又沒影響到你」。

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