【宋仲基宋慧喬】除戒指、刪合照　5大跡象睇出一對戀人感情不再

「雙宋CP」宋仲基宋慧喬離婚，二月初已經有人發現宋慧喬刪掉IG上多張合照，除了刪合照，還有甚麼跡象能看出一對情侶感情出現問題？

（《太陽的後裔》劇照）

【1】IG、FB上久久未再放閃

熱戀中的情侶總是每天在IG、FB上傳牽手去遊玩的照片，每隔兩天就會上傳合照配上「感激遇到你」之類的Caption。如果發現一直高調放閃的情侶，好像有一段時間不再發放合照，想必就是感情出現問題了！假如發現他們甚至偷偷把合照刪掉，不用懷疑，十之有九是分開了。

（《太陽的後裔》劇照）

【2】情侶飾物消失

情侶之間總有一點相同的小玩意，最普遍的可算是情侶戒。如果你約朋友出街，發現他竟然沒戴上珍而重之的情侶飾品，應該就是感情上遇上瓶頸了。作為IG小偵探的小編，即使見不到朋友，也可以在他的IG Story、IG Post中放大留意情侶飾物，從而看出端倪！

朋友竟然不再提及伴侶？！（《鬼怪》劇照）

【3】談話之間不再提及伴侶

熱戀中的情侶，開口閉口都是情人的資訊，雖然替他高興，但有時候真的聽得心煩！如果你發現最近朋友言語之間提及自己愛人的頻率變少，甚至在大家問及的時候都敷衍帶過，他們之間大概遇上問題了，這時候作為朋友的你就要好好留意，小心別要戳到他的痛處啊。

（《我的大叔》劇照）

【4】奇怪的WhatsApp Status

「有些人只能走一段路」、「可惜不是你」、「我會活得比你好」等等都是常見而露骨的分手後Status，不用質疑啦。小編今天告訴大家隱藏的「Post-Break-Up Status」，讓大家都可以發現朋友的分手資訊！正是Emoji！有些人覺得打出歌詞太露骨，但又想宣洩一下自己的感情，就會用一個Emoji代表，例如下雨☔、陰天☁️等等，正低調地告訴大家自己受到挫折啊！

最多人以運動來表達正能量！（《舉重妖精金福珠》劇照）

【5】正能量Caption

並不是每個人都會在分手後自怨自艾，有些人希望展示自己堅強的一面，就會瘋狂在社交媒體上發放正能量Post，例如6月中台灣藝人阿翔出軌被發現，就有眼利網民發現他的正印老婆龔淑卿Grace早在5月就曾Facebook發帖：「人生最不該被勉強的人是自己，好穿的鞋如遇見合適的伴侶，將不合腳、會磨難疼痛、令你傷心的都勇敢丟棄！」看似勸世，其實是鼓勵自己！

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