【7月話題零食】香港限定櫻花蝦蛋捲　卡樂B米條　珍珠奶茶雪條

零食永遠最邪惡卻又難以抗拒，今個夏天香港最潮零食有甚麼可以選擇？本篇推介5款7月新發售的零食，有台灣著名品牌新口味蛋捲、創意「米條」、大熱珍珠奶茶雪條等等，通通香港買到！ （下列售價以發稿日為準）

【1】卡樂B米條

薯條、蝦條、蔬菜條都吃過，不過「米條」就還未試過吧？日本零食品牌Calbee新推由大米混合粟米製成的米條，有兩款搞笑包裝款式，不過味道只得一種醬油紫菜味。米條形狀似粟一燒，有日式醬油香味，而味道卻似紫菜米餅，非常脆口，感覺新奇！

卡樂B米住米條，每包重60克。

$6.7／包，各大超級市場、便利店有售。

【2】海邊走走x鴻福堂 櫻花蝦蛋捲小禮盒

台灣著名食品品牌海邊走走以厚蛋捲馳名，近年多與本地食店鴻福堂聯乘，繼黑朱古力蛋捲之後，今個月新推香港獨家新口味——櫻花蝦蛋捲。蛋捲以台灣櫻花蝦作主要材料，烘烤後去除多餘水分，令蛋捲保留濃濃櫻花蝦香味。

海邊走走櫻花蝦蛋捲小禮盒，1盒4條，每條25克。

$50／盒，各鴻福堂分店有售。憑鴻福堂$50結婚禮卡，亦可換領「海邊走走蛋捲小禮盒」櫻花蝦或花生味1盒。

【3】KitKat紅寶石朱古力

紅寶石朱古力可謂朱古力界新寵，是由近年世界上唯一新發現的一種可可豆製成，外表的浪漫粉紅色全天然。KitKat最新產品就用上紅寶石朱古力，有傳初期於外國推出時，短短10天就被搶購一空！今次難得再推，香港也能買到。

Kitkat紅寶石朱古力，優品360分店及各大便利店有售。

【4】紅桑子麥提莎／雲尼拿奶昔麥提莎

經典零食麥提莎也有新搞作，原先只在澳洲推出的紅桑子味麥提莎，最近亦能於香港買到。有網評曾擔心今次新品會中伏，怕有藥水味，不過試後卻一改看法！除了紅桑子味，同期亦有售雲尼拿奶昔味。

紅桑子麥提莎，各優品360分店有售。

【5】阿波羅珍珠奶茶雪條／青森蘋果紅茶雪條

現時珍珠奶茶產品大熱，兼越來越有創意，繼有拉麵店推出珍珠奶茶沾麵之後，本地雪糕店阿波羅亦食正此熱潮，7月推出珍珠黑糖奶茶條。另外還有青森蘋果紅茶條，都是本月新產品。

阿波羅珍珠奶茶條及青森蘋果紅茶條，同樣$8／條。