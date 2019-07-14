18歲精蟲少到「絕子絕孫」？　哈佛研究發現一種食物造成不孕

飲食健康萬萬不可輕視！就算是年輕男性，也可能因為不健康的飲食習慣導致不孕。

美國哈佛大學最近公布一項驚人的研究！研究內容指出，就算是年輕健康的男性，也會因為飲食內容造成精蟲數量大幅減少，例如喜歡吃漢堡、炸雞、薯條等速食的男生，其精蟲數量就會明顯比一般人少，嚴重甚至會導致不孕。

喜歡吃漢堡、炸雞、薯條等速食的男生，其精蟲數量就會明顯比一般人少。（unsplash@armandoascorve）

這份由哈佛大學教授查瓦羅（Jorge Chavarro）所主導的研究，以丹麥軍隊2935名男性作為研究對象，這些人年齡介於18至20歲。透過對他們的飲食進行問卷調查，比對後發現愛吃「西式飲食」如紅肉、麵包、含糖飲料的男性們，採集到的精液樣本中精子數量最少。

相較之下，另一部分健康均衡飲食，喜歡吃魚、雞肉、水果和蔬菜的男人，精液樣本中的精子數量最高。查瓦羅解釋，傳統的丹麥飲食就屬於上述正常健康的餐點。然而，透過報告可以發現，常吃垃圾食物的男性，可能會造成精蟲產生減少的現象，甚至是無法挽回的傷害。

均衡飲食，喜歡吃魚、雞肉、水果和蔬菜的男人，精液樣本中的精子數量最高。（unsplash@_ahungryblonde_）

內容進一步指出，喜歡吃西式速食、垃圾食物的男性們，比那些均衡飲食的男性減少了2560萬隻精蟲，正常人的精蟲數量則至少會有3900萬隻以上。一般來說，精子數量通常會隨著年齡增長，逐漸的減少，但由於受測者的平均年齡僅19歲，這份報告等於間接證實，男性如果在年輕的時候就經常吃垃圾食物，將提早造成生育能力下降。

查瓦羅說，透過研究結果發現，健康飲食習慣將使男性擁有更完善的精子數量與品質，反之亦然，如今有越來越多的證據都指出這樣的結果。因此，年輕人如果要避免飲食習慣影響到他們的生育能力，應該要盡力避免這樣的食物。此外專家也警告，過去十幾年來男性飲食習慣惡化，造成精蟲數量下降60%，最糟糕的結果或許會導致人類滅絕。此篇研究同時也發表於奧地利維也納舉行的「歐洲人類生殖與胚胎年會」。

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