【米線地圖🍜第41碗】港島阿一酸辣米綫　招牌肥美豬扒抵食之選

《開罐 Opener》米線地圖第41集，米少女Ruby到香港大學附近試吃馳名的阿一豬扒酸辣米線！一試之下發現豬扒夠香又夠肥，有一種不起眼的驚喜！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★★

來到這裏，必定要試吃豬扒！這店的豬扒醃得入味又軟腍，一咬即開。雖然豬扒較薄，但夠肥夠香，好食！這裏用上特粗米線頭，米線除了粗身彈牙，更帶香濃米香。湯底酸辣但不會過濃，質地較稀，比較清爽。值得一提是，這裏的酸辣菜脯十分惹味，令整碗米線生色不少！

【點擊圖片放大看，豬扒有多大塊】

+ 5 + 4 + 3

抵食指數：★★★★★

單併米線由35元起，價錢來說十分便宜！而Ruby點上的豬扒酸辣米線則售41元，十分足料，一碗有三塊相等於Ruby半塊臉大的豬扒！

配料多元化：★★★☆☆

配料僅有13款可選，不過有粉腸、豬肝等比較少見的配料。但小食選擇算是十分多！私心推薦酥炸韭菜餃，香脆不油膩，而且餡料份量剛好，值得一試！

環境舒適度：★★★★☆

Ruby所去的西環分店店內僅有五張小圓桌，而且凳子都是沒有靠背的圓凳。雖然環境較狹窄，但地方明亮乾淨，冷氣也夠強勁，十分舒適！

獨食指數：★★★★☆

正因為舖位不大，如果多人一起來就難以入座，一個人反而更易有位坐！美中不足是一個人比較難試到這裡的小食呢。

小心中伏位： 兩小伏💀

💀 這裡的米線芫荽及蔥超級多！個人而言真是一個「大伏」，但對芫荽控來說也許是喜訊！

💀 這裡米線不連飲品，需要單點。飲品售10至12元，個人覺得紅豆冰比較解辣！

【食飽有下場】 過一個街口就是卑路乍灣公園！公園內有多樣古航海物展品，包括錨、導航燈等，可以來大開眼界！

阿一豬扒酸辣米線（西環分店）

地址：西環卑路乍街7－11號海都樓地下C1號

電話：2884 1090

營業時間：11:00－23:00

阿一豬扒酸辣米線（北角分店）

地址：北角七姊妹道3號

電話：2884 1070

營業時間：11:00－23:00

阿一豬扒酸辣米線（筲箕灣分店）

地址：筲箕灣東大街30號地下

電話：2884 1080

營業時間：11:00－23:00

阿一豬扒酸辣米線（西營盤分店）

地址：西營盤皇后大道西248號地下

電話：2884 1818

營業時間：11:00－23:00