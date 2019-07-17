【歡樂天地】九展新店悄悄試業　代幣幾錢？　入場前必知4件事

歡樂天地今次真的回來了！去年曾在facebook專頁表示2018年底會重開，但遲遲「冇聲氣」，直至近日有人發現歡樂天地已經開放營業。 《開罐Opener》記者阿Bu立刻去試玩，以及為大家收集最重要的收費和遊戲機種類等資訊。

歡樂天地是不少80、90後的童年回憶，新店有乜遊戲？環境係點？睇片啦！

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位於九展地庫、佔地2萬多呎的歡樂天地，記者入場第一個感覺是現場環境非常大，目測各類遊戲機包括夾公仔機和糖果機，合共有過百部。店內大部分遊戲機已可以試玩，當然包括打鱷魚、射大板牙、跑馬機等經典遊戲，也有大量新遊戲機，約3至6枚代幣一局，以2元一個代幣計算，即6元至12元。

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職員預告會有旋轉木馬、碰碰車

《開罐Opener》記者是於7月16日星期二下午去率先試玩，當時店內只有幾名職員，其中一位職員馬先生更自稱是舊歡樂天地時代員工，曾於太古城店任職。他表示九展店內還三分一地方還未開放，正等待大型戲機，如旋轉木馬和碰碰車運到場，而且稍後更會加設爆谷等小食，到就可以正式開業了！

【入場前注意1】代幣幾錢？8月開業會貴啲？

現時場內代幣每2元一枚，最低消費10元即5枚代幣，如果用50元紙幣則可以買到30個，100元紙幣兌換70個。此外，有職員只現時是試業階段，因此「平少少俾大家玩」，換言之，到8月正式開業收費可能會調高。

【入場前注意2】舊代幣用唔用得？

曾經是歡樂天地常客的你，可能家中尚有少量代幣，記者就問現場職員，以前的舊代幣能否使用，職員表示不能使用，只可以買新代幣，至於將來是否可以使用，他就表示不知道。

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【入場前注意3】遊戲機冇飛攞！

由於尚在試業階段，場內貼有告示，指遊戲機不會發放「獎票」，即「冇飛攞」，禮物換領處也只有少量公仔。如果大家到場試玩想有獎品帶走，記者就建議選擇一些有實物獎品的遊戲機，或者玩夾公仔機。

【入場前注意4】試業期間晚上8時關門

職員表示， 由於是試業階段，所以晚上8時就關門，至於何時正式開業？職員回應8月，但確實日子則表示不知道，所以如果你心急去懷舊和打卡，就無謂等正式開業。