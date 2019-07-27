衣服亂扔、廁紙用完懶得換　日妻瘋狂分享老公「無手尾罪行」爆紅

相信每個家庭總有人超級「無手尾」，每當去廁所看到只剩一根廁紙筒時，就不禁冒火三丈，恨不得將那根廁所筒塞進兇手的嘴裡。 日本一位丈夫正正就是這種人，而且還是極品中的極品，但他妻子卻選擇以另類方式報復，就是將他的罪行公諸於世...

日妻於Instagram發文：「用光了就給我換掉！」（Instagram@gomi_sutero）

這位日本人妻於Instagram開了名為gomi_sutero（日文意思：「給我把垃圾扔掉」）的帳號，並沒有像一般夫婦般曬恩愛，只記錄著丈夫各種「無手尾」罪行。



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意外爆紅



日前一位日本媽媽意外看到這些傑作，覺得超級有共鳴，並於Twitter分享。結果馬上被瘋傳，至今超過4.6萬次轉推分享。短短數天內，該帳戶的粉絲數目亦從3.5萬躍升至20萬。



其後吸引大量人妻留言，表示自家另一半都是這樣，看來天下烏鴉一樣黑......

該人妻表示現時夫妻關係良好，直到丈夫戒掉這壞習慣之前，這Instagram帳號仍會不斷更新。不過，她丈夫似乎是戒不掉的吧...



大家的家人或另一半又有沒有這問題呢？下次不妨學習這人妻的報復奇招吧！