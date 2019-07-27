衣服亂扔、廁紙用完懶得換　日妻瘋狂分享老公「無手尾罪行」爆紅

撰文：抹茶仔
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相信每個家庭總有人超級「無手尾」，每當去廁所看到只剩一根廁紙筒時，就不禁冒火三丈，恨不得將那根廁所筒塞進兇手的嘴裡。
日本一位丈夫正正就是這種人，而且還是極品中的極品，但他妻子卻選擇以另類方式報復，就是將他的罪行公諸於世...
日妻於Instagram發文：「用光了就給我換掉！」（Instagram@gomi_sutero）
這位日本人妻於Instagram開了名為gomi_sutero（日文意思：「給我把垃圾扔掉」）的帳號，並沒有像一般夫婦般曬恩愛，只記錄著丈夫各種「無手尾」罪行。
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意外爆紅
日前一位日本媽媽意外看到這些傑作，覺得超級有共鳴，並於Twitter分享。結果馬上被瘋傳，至今超過4.6萬次轉推分享。短短數天內，該帳戶的粉絲數目亦從3.5萬躍升至20萬。
其後吸引大量人妻留言，表示自家另一半都是這樣，看來天下烏鴉一樣黑......
お洒落なインテリアアカウントかと思いきや夫の散らかした物をアップするアカウントだった…。 pic.twitter.com/viOAYSRq4M— ぶたごりらサツキ (@butagorirasatu1) July 20, 2019
該人妻表示現時夫妻關係良好，直到丈夫戒掉這壞習慣之前，這Instagram帳號仍會不斷更新。不過，她丈夫似乎是戒不掉的吧...
大家的家人或另一半又有沒有這問題呢？下次不妨學習這人妻的報復奇招吧！